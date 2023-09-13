Раскладик сделаем? Услуги таролога в Белгороде и интерес к эзотерике на фоне стресса

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Все мы — люди. Как иначе объяснить резкий рост интереса к эзотерике в век информационных технологий? Мы записываемся на приём к врачу или решаем проблемы в банке через роботов, пользуемся нейросетью ChatGPT, убираем с помощью робота-пылесоса. А что ещё? Гадаем на картах Таро, кофейной гуще, притягиваем деньги в жизнь свечами с ароматами, заряжаем кристаллы и камни, окуриваем дом шалфеем, пало санто, что с испанского переводится как «святое дерево», и верим в приметы.
С помощью эзотерики «специалисты» этой сферы могут объяснить всё (или хотя бы попытаться), что можно и нельзя, — от неудач в карьере и деньгах, реализации, любовных вопросов до проблем со здоровьем и всемирных заговоров. Как они это делают, мы не ответим. А вот зачем и почему это пользуется такой популярностью, постараемся объяснить.
С помощью эзотерики многим людям легко разобраться в своих проблемах или попытаться понять процессы Вселенной. Почему так? Это в разы легче и понятнее, чем изучение науки. А в ситуациях жизненной неопределённости, где нет правильного решения, можно увидеть знак, которого, возможно, и не было. Но человеку всё равно станет легче: так сказала мне Вселенная — значит, так надо.
Это похоже на поход к психологу. Только одного сеанса достаточно, а вот результат может на психику повлиять негативно. Но, как понимаете, гарантий никто не даёт — это ж магия. Кстати о психологах: многие из них, кто использует в практике элементы когнитивно-поведенческой психотерапии или полноценно на ней специализируются, используют метафорические карты. Но эти карты нужны не для гадания, а для лучшего понимания характера человека, его состояния, страхов, желаний и восприятия образов. Помните кадры из фильмов, где убийцам показывают чёрно-белые картинки и спрашивают, что они видят? Здесь практически то же самое, но более красиво и дружелюбно, а за решётку вас никто не отправит.
Психологи придерживаются мнения, что во многом интерес к эзотерике и раскладам Таро вырос из-за повышенного стресса. Такие темы влекут, прежде всего, эмотивных людей, психика которых может быть неустойчива к внешним событиям. Пандемия, повышение цен, падение рубля и мировые проблемы вызывают чрезмерный стресс, с которым не так просто бороться. Где получить лёгкие ответы на все вопросы? В эзотерике.
Так, например, по данным издательства «Эксмо», в России за 2021 год продажи эзотерической литературы выросли более чем на 53%, а от религии россияне, наоборот, отошли. Людей интересовала именно практика: работа с подсознанием, поиск предназначения и изучение кармических задач. Также именно в 2021 году россияне начали активно интересоваться картами Таро: на Wildberries спрос на них вырос на 486%. А в десятку самых популярных бумажных книг на этом же сервисе вошло пособие для начинающего таролога «Таро. Полное руководство по чтению карт и предсказательной практике» Константина Лаво и Нины Фроловой. Сейчас эта книга стоит в среднем 600-700 рублей.
А как в Белгороде с тарологами и эзотерикой? Журналист Бел.Ру посмотрел, какие предложения есть на местном «Авито». Здесь на такие услуги белгородцы чаще всего ставят договорную цену и пишут, что всё зависит от запроса, количества вопросов и так далее. Например, самые распространённые предложения — от 300 рублей за услугу. Есть объявления с более низкой ценой, встречается и от 500 рублей за услугу. Один расклад был и вовсе от 1000 рублей. А вот какая сумма может быть максимальной, никто не указывает. Потолка, как в зарплате, нет. Здесь непредсказуемо всё. Неплохой бизнес.
Любопытно, что в большинстве объявлений белгородцам предлагают не только услуги таролога, но и дополнительные ритуалы: гадание на кофейной гуще, привороты, белая магия и даже обучение искусству эзотерики. Часто также вместе с раскладом колоды от белгородских магов есть предложения о постановке на человека сильной защиты, если ему грозит опасность, или снятия порчи. Интересно, а жителей приграничья от обстрелов это убережёт?