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Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка

Что случилось с QIWI Банком и что делать вкладчикам?

21 февраля 2024, 07:57
Фото: 1MI

Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка

Сообщается, что лицензию отозвали из-за неоднократного нарушения федерального законодательства. Деньги вкладчикам пообещали вернуть в ближайшее время. Подробности сообщили журналисты The Moscow Post со ссылкой на Центральный банк России.

Стало известно, что Центробанк отозвал у QIWI Банка лицензию. Этот случай стал первым почти за два года. Сообщается, что QIWI Банк систематически нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России.

За год в отношении QIWI Банка пять раз применяли меры и дважды вводили ограничение на осуществление операций. В пресс-службе ЦБ добавили, что банк систематически нарушал требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Киви банк систематически нарушал законодательство по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, был вовлечён в проведение расчётов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино.
ЦБ РФ

Вкладчикам пообещали вернуть деньги. Соответствующим вопросом займётся Агентство по страхованию вкладов. Суммы вкладов вернут «в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учётом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона „О страховании вкладов в банках Российской Федерации“».

В Банке России добавили, что по величине активов банк занимал 89-е место в банковской системе РФ.

СМИ ранее заметили, что на фоне информации об отзыве лицензии у финучреждения стало недоступно пополнение «Киви кошелька».

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#Экономика#Банк#Лицензия#Белгород#Александра Склярова#Киви банк
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