Что случилось с QIWI Банком и что делать вкладчикам?

За год в отношении QIWI Банка пять раз применяли меры и дважды вводили ограничение на осуществление операций. В пресс-службе ЦБ добавили, что банк систематически нарушал требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.