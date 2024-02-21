Что случилось с QIWI Банком и что делать вкладчикам?

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
Стало известно, что Центробанк отозвал у QIWI Банка лицензию. Этот случай стал первым почти за два года. Сообщается, что QIWI Банк систематически нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России.
За год в отношении QIWI Банка пять раз применяли меры и дважды вводили ограничение на осуществление операций. В пресс-службе ЦБ добавили, что банк систематически нарушал требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Киви банк систематически нарушал законодательство по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, был вовлечён в проведение расчётов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино.
ЦБ РФ
Вкладчикам пообещали вернуть деньги. Соответствующим вопросом займётся Агентство по страхованию вкладов. Суммы вкладов вернут «в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учётом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона „О страховании вкладов в банках Российской Федерации“».
В Банке России добавили, что по величине активов банк занимал 89-е место в банковской системе РФ.
СМИ ранее заметили, что на фоне информации об отзыве лицензии у финучреждения стало недоступно пополнение «Киви кошелька».