Отделение крупного банка в Старом Осколе оштрафовали из-за частых звонков

Доказательством нарушений со стороны кредитной организации стали скриншоты звонков и их детализация, которые потерпевшая предоставила в службу судебных приставов. На банк составили административный протокол. Ему назначили штраф в размере 100 тыс. рублей. Банк эти деньги уже выплатил.