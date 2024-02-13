Отделение крупного банка в Старом Осколе оштрафовали из-за частых звонков

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В Старом Осколе оштрафовали отделение крупного российского банка за нарушение законодательства. Местной жительнице названивали из-за обязательств умершего заёмщика.
АО «Тинькофф-Банк» взаимодействовало с третьим лицом по обязательствам заёмщика посредством телефонных переговоров. По итогам проверки выяснилось, что организация беспокоила женщину частыми звонками по поводу долгов и требовала вступить в наследство для погашения задолженности.
Доказательством нарушений со стороны кредитной организации стали скриншоты звонков и их детализация, которые потерпевшая предоставила в службу судебных приставов. На банк составили административный протокол. Ему назначили штраф в размере 100 тыс. рублей. Банк эти деньги уже выплатил.
Напомним, ранее приставы оштрафовали в Белгороде другой банк по аналогичной причине. Кредитной организации назначили штраф в 100 тыс. рублей.