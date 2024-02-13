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Звонок

Отделение крупного банка в Старом Осколе оштрафовали из-за частых звонков

13 февраля 2024, 10:48
Фото: 1MI
Звонок

Белгородские приставы наказали банк за нарушение законодательства

Жительницу Старого Оскола беспокоили по поводу долгов умершего заёмщика. Она обратилась к приставам, в итоге банк оштрафовали на 100 тыс. рублей, сообщили в региональном УФССП.

В Старом Осколе оштрафовали отделение крупного российского банка за нарушение законодательства. Местной жительнице названивали из-за обязательств умершего заёмщика.

АО «Тинькофф-Банк» взаимодействовало с третьим лицом по обязательствам заёмщика посредством телефонных переговоров. По итогам проверки выяснилось, что организация беспокоила женщину частыми звонками по поводу долгов и требовала вступить в наследство для погашения задолженности.

Доказательством нарушений со стороны кредитной организации стали скриншоты звонков и их детализация, которые потерпевшая предоставила в службу судебных приставов. На банк составили административный протокол. Ему назначили штраф в размере 100 тыс. рублей. Банк эти деньги уже выплатил.

Напомним, ранее приставы оштрафовали в Белгороде другой банк по аналогичной причине. Кредитной организации назначили штраф в 100 тыс. рублей.

Банк оштрафовали на 100 тысяч рублей за частые звонки белгородке из-за долга
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#Белгородская область#Старый Оскол#Банк#Звонки#Новости Старого Оскола#Приставы#Наталья Корявых#Тинькофф Банк
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