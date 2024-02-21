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Гараж

Белгородец отомстил упавшему на асфальт пьяному обидчику и попал под суд

21 февраля 2024, 13:19
Фото: 1MI
Гараж

Белгородец избил знакомого ногой по лицу из-за неприязни

Происшествие случилось в Красной Яруге. Пьяный мужчина повздорил в гараже со знакомым, вышел и упал возле него на спину. Позже его знакомый тоже вышел из гаража и, увидев неприятеля, два раза ударил его ногой по лицу. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

Пьяный житель Краснояружского района пришёл в гараж, где увидел знакомого. Из-за имевшегося между ними конфликта мужчина два раза ударил его ладонью и кулаком.

После ссоры нетрезвый мужчина вышел из гаража и упал на землю. Позже оттуда же вышел и обиженный на него знакомый. Белгородец увидел обидчика лежащим на спине и решил отомстить ему за кулаки. Мужчина несколько раз ударил знакомого ногой по лицу. Потерпевший получил закрытую черепно-лицевую травму.

В отношении подсудимого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека»). Суд постановил, что фигурант должен выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей, а также назначил мужчине наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 9 месяцев.

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#Белгородская область#Происшествия#Пьяный#Избиение#Краснояружский район#Белгород#Александра Склярова
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