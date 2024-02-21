Белгородец отомстил упавшему на асфальт пьяному обидчику и попал под суд

После ссоры нетрезвый мужчина вышел из гаража и упал на землю. Позже оттуда же вышел и обиженный на него знакомый. Белгородец увидел обидчика лежащим на спине и решил отомстить ему за кулаки. Мужчина несколько раз ударил знакомого ногой по лицу. Потерпевший получил закрытую черепно-лицевую травму.