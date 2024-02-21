Белгородец отомстил упавшему на асфальт пьяному обидчику и попал под суд

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Пьяный житель Краснояружского района пришёл в гараж, где увидел знакомого. Из-за имевшегося между ними конфликта мужчина два раза ударил его ладонью и кулаком.
После ссоры нетрезвый мужчина вышел из гаража и упал на землю. Позже оттуда же вышел и обиженный на него знакомый. Белгородец увидел обидчика лежащим на спине и решил отомстить ему за кулаки. Мужчина несколько раз ударил знакомого ногой по лицу. Потерпевший получил закрытую черепно-лицевую травму.
В отношении подсудимого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека»). Суд постановил, что фигурант должен выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей, а также назначил мужчине наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 9 месяцев.