Белгородка ударила любимого ножом перед 14 февраля из-за нехватки внимания и ревности

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Белгородка ударила ножом в живот своего возлюбленного. Против женщины возбудили уголовное дело.
В ОМВД по Белгородскому району из больницы пришло сообщение, что к ним поступил пациент с ранением брюшной полости. Оказалось, ножом 35-летнего мужчину ударила его сожительница.
Вечером 13 февраля выпивший потерпевший пришёл домой и решил продолжить застолье. В этот момент к нему подошла тоже нетрезвая 42-летняя сожительница и пырнула ножом, а затем расплакалась. Свой поступок женщина объяснила нехваткой внимания со стороны любимого и ревностью к его бывшей подруге.
Против белгородки возбудили уголовное дело за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия. За это жительнице региона грозит до двух лет колонии.
Напомним, ранее староосколец убил приятеля тростью из-за обвинений в краже строительного инструмента. Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело передали в суд.