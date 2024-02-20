Белгородка ударила любимого ножом перед 14 февраля из-за нехватки внимания и ревности

Вечером 13 февраля выпивший потерпевший пришёл домой и решил продолжить застолье. В этот момент к нему подошла тоже нетрезвая 42-летняя сожительница и пырнула ножом, а затем расплакалась. Свой поступок женщина объяснила нехваткой внимания со стороны любимого и ревностью к его бывшей подруге.