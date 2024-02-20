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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Нож

Белгородка ударила любимого ножом перед 14 февраля из-за нехватки внимания и ревности

20 февраля 2024, 13:04
Фото: 1MI
Нож

Белгородка ударила своего сожителя ножом в живот

В день происшествия сожители оба были нетрезвыми. Женщина взяла нож и ударила возлюбленного в живот, а потом расплакалась. Против жительницы региона возбудили уголовное дело, сообщили в областном УМВД.

Белгородка ударила ножом в живот своего возлюбленного. Против женщины возбудили уголовное дело.

В ОМВД по Белгородскому району из больницы пришло сообщение, что к ним поступил пациент с ранением брюшной полости. Оказалось, ножом 35-летнего мужчину ударила его сожительница.

Вечером 13 февраля выпивший потерпевший пришёл домой и решил продолжить застолье. В этот момент к нему подошла тоже нетрезвая 42-летняя сожительница и пырнула ножом, а затем расплакалась. Свой поступок женщина объяснила нехваткой внимания со стороны любимого и ревностью к его бывшей подруге.

Против белгородки возбудили уголовное дело за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия. За это жительнице региона грозит до двух лет колонии.

Напомним, ранее староосколец убил приятеля тростью из-за обвинений в краже строительного инструмента. Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело передали в суд.

Белгородец убил приятеля тростью из-за обвинений в краже строительного инструмента
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