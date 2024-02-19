Компенсацию за повреждённые ударом «вампира» авто белгородцы получат в марте

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
После обстрела в Белгороде 15 февраля различные повреждения получили 112 автомобилей. По 66 машинам уже провели экспертизу. 14 автомобилей детально обследуют на СТО.
Оценить ущерб должны до 1 марта. До 10 марта владельцам авто должны выплатить компенсации.
Также мэр Валентин Демидов уточнил, что с 29 декабря прошлого года в городе пострадало при обстрелах 998 автомобилей. Компенсации получили 697 владельцев. В работе находится 301 транспортное средства.
Ранее стало известно, кто занимается оценкой ущерба имуществу и машинам, нанесённого при обстрелах. Подробнее — в материале Бел.Ру.