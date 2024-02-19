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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Повреждённые авто

Компенсацию за повреждённые ударом «вампира» авто белгородцы получат в марте

19 февраля 2024, 14:03
Фото: соцсети Валентина Демидова
Повреждённые авто

При обстреле 15 февраля в Белгороде 112 автомобилей получили повреждения

По 66 машинам уже провели экспертизу. Оценить ущерб, причинённый всем авто, должны до 1 марта. Подробности сообщает мэр Валентин Демидов.

После обстрела в Белгороде 15 февраля различные повреждения получили 112 автомобилей. По 66 машинам уже провели экспертизу. 14 автомобилей детально обследуют на СТО.

Оценить ущерб должны до 1 марта. До 10 марта владельцам авто должны выплатить компенсации.

Также мэр Валентин Демидов уточнил, что с 29 декабря прошлого года в городе пострадало при обстрелах 998 автомобилей. Компенсации получили 697 владельцев. В работе находится 301 транспортное средства.

Ранее стало известно, кто занимается оценкой ущерба имуществу и машинам, нанесённого при обстрелах. Подробнее — в материале Бел.Ру.

Повреждённые автоПовреждённые авто
Повреждённые автоПовреждённые авто
Повреждённые автоПовреждённые авто
Повреждённые автоПовреждённые авто
Повреждённые автоПовреждённые авто
Повреждённые автоПовреждённые авто
Повреждённые авто
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Стало известно, кто оценивает нанесённый ВСУ ущерб имуществу и машинам белгородцев
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