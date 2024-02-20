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Шахтёр

В Яковлевском ГОКе прокомментировали гибель рабочего на производстве

20 февраля 2024, 11:36
Фото: Изображение Midjourney
Шахтёр

Следком расследует обстоятельства гибели рабочего под Белгородом

Предприятие прокомментировало смерть бурильщика, который оказался по завалами горной массы. СК расследует обстоятельства происшествия. Семье погибшего пообещали оказать поддержку.

В Яковлевском ГОКе прокомментировали несчастный случай с бурильщиком. Представители предприятия подтвердили, что 9 февраля в 16:50 в подземном руднике в одной из выработок произошло обрушение горной массы.

Как отмечают представители горно-обогатительного комбината, военизированный отряд горноспасательной части отправился на место происшествия и обнаружил тело рабочего под завалом.

Обстоятельства случившегося установит следственный комитет. Семье погибшего пообещали оказать помощь.

О смертельном случае на производстве ранее сообщили в региональной госинспекции труда. Верхне-Донское управление Ростехнадзора организовало комиссию, которая будет расследовать происшествие.

Бурильщик под Белгородом погиб под завалом горной массы
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#Белгородская область#Происшествия#Гибель рабочего#Белгород#Наталья Корявых#Яковлевский ГОК#Яковлевский горокруг
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