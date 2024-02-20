В Яковлевском ГОКе прокомментировали гибель рабочего на производстве

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В Яковлевском ГОКе прокомментировали несчастный случай с бурильщиком. Представители предприятия подтвердили, что 9 февраля в 16:50 в подземном руднике в одной из выработок произошло обрушение горной массы.
Как отмечают представители горно-обогатительного комбината, военизированный отряд горноспасательной части отправился на место происшествия и обнаружил тело рабочего под завалом.
Обстоятельства случившегося установит следственный комитет. Семье погибшего пообещали оказать помощь.
О смертельном случае на производстве ранее сообщили в региональной госинспекции труда. Верхне-Донское управление Ростехнадзора организовало комиссию, которая будет расследовать происшествие.