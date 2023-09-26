У белгородца не вышло обжаловать приговор за смерть рабочих при взрыве на ХПП

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:14
Обвиняемый в нарушении требований промышленной безопасности житель Борисовки не смог обжаловать приговор суда. Происшествие в ОАО «Новоборисовское ХПП» привело к смерти двоих рабочих. Ещё двое сотрудников предприятия серьёзно пострадали.
Ранее бывшего технического директора приговорили к тюремному сроку. Сторона защиты пыталась обжаловать приговор в Белгородском областном суде. Однако судья посчитал доводы жалобы недостаточно убедительными.
Суд апелляционной инстанции посчитал доводы жалобы о невиновности подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления неубедительными и оставил приговор без изменения.
прокуратура Белгородской области
Трагедия в Борисовском районе случилась 11 января 2020 года. В день происшествия в комбикормовом цеху произошёл взрыв. Рабочие грузили мясокостную муку через лазовой люк. В бункере взорвалась пылевоздушная смесь, а затем начался пожар.
Несчастный случай произошёл из-за грубых нарушений требований правил промышленной безопасности опасных производственных объектов. При этом подсудимый, который работал на предприятии с 2014 по 2020 год, утверждал, что его вины в случившемся нет.