«Намеренно отключали трансляции». Гладков рассказал о «вредительстве» в правительстве

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Во время совещания с подчинёнными Вячеслав Гладков акцентировал внимание на том, что «вредительство» недопустимо в структуре правительства региона. Тем более, что случаи намеренного вмешательства в работу аппарата уже происходили.
Проводите служебное расследование. Если идёт саботаж, если идёт вредительство, то мы должны разобраться в ситуации и принять меры. Мы сталкивались, помню, как в самом начале эфиры отключали люди. Просто брали и отключали, блокировали выход прямой линии губернатора. Сознательно это делали. Разная мотивация у людей. Поэтому иногда приходится принимать кадровые решения.
Вячеслав Гладков
Перед этим глава региона поручил инициировать служебное расследование в отношении сотрудника министерства, скрывшего данные по нацпроекту от замгубернатора.