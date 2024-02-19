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Гладков рассказал о случаях «вредительства» в белгородском правительстве

«Намеренно отключали трансляции». Гладков рассказал о «вредительстве» в правительстве

19 февраля 2024, 08:47
Фото: 1MI

Гладков рассказал о случаях «вредительства» в белгородском правительстве

Губернатор Вячеслав Гладков во время оперсовещания с правительством Белгородской области рассказал о случаях, когда заинтересованные люди намеренно блокировали выход прямой линии главы региона.

Во время совещания с подчинёнными Вячеслав Гладков акцентировал внимание на том, что «вредительство» недопустимо в структуре правительства региона. Тем более, что случаи намеренного вмешательства в работу аппарата уже происходили.

Проводите служебное расследование. Если идёт саботаж, если идёт вредительство, то мы должны разобраться в ситуации и принять меры. Мы сталкивались, помню, как в самом начале эфиры отключали люди. Просто брали и отключали, блокировали выход прямой линии губернатора. Сознательно это делали. Разная мотивация у людей. Поэтому иногда приходится принимать кадровые решения.
Вячеслав Гладков

Перед этим глава региона поручил инициировать служебное расследование в отношении сотрудника министерства, скрывшего данные по нацпроекту от замгубернатора.

Будет служебное расследование: от замгубернатора скрыли показатель по нацпроекту
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#Белгородская область#Правительство#Губернатор#Нацпроект#Белгород#Вячеслав Гладков#Саботаж#Артем Черненко#Служебное расследование
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