«Казалось, всё хорошо». Гладков рассказал, кто придумал укрытия в подвалах Белгорода

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
В беседе с федеральным журналистом Владимиром Соловьёвым губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что идея с укрытиями в подвалах появилась полтора года назад.
Это придумал мэр города, Валентин Валентинович Демидов. Мы вместе с ГОЧС обязали управляющие компании привести в порядок подвалы. На каждом этаже подъезда сделали ключи. Казалось, всё хорошо. Сейчас мы уже в каждую квартиру сделали ключи, чтобы они были.
Вячеслав Гладков
Также глава региона рассказал о проблеме, когда в подвале не могут укрыться не живущие в доме белгородцы. Решение нашлось и по этому направлению.
Если ты не житель, начинается обстрел, то негде спрятаться. Мы долго искали техническое решение, и сейчас мы его нашли: ставим контроллеры на домофоны, и когда начальник МЧС нажимает на кнопку «Ракетная опасность», они все открываются одномоментно. Сделали очень круто! Молодцы.
Вячеслав Гладков
Губернатор сообщил журналисту, что власти уже установили первые 400 контроллеров. В планах разместить тысячу устройств по всему городу.