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беспилотник

16 дронов и 28 снарядов: за сутки ВСУ обстреляли четыре белгородских района

18 февраля 2024, 07:36
Фото: Изображение Midjourney
беспилотник

Белгородскую область атаковали 16 беспилотников ВСУ

Во время обстрелов пострадал мужчина в Грайворонском горокруге. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали четыре муниципалитета в Белгородской области. Есть пострадавший и разрушения.

17 февраля по Журавлёвке в Белгородском районе выпустили четыре миномётных снаряда. Помимо этого, село атаковали два квадрокоптера и пять FPV-дронов. В Щетиновке с помощью средств радиоэлектронной борьбы посадили БПЛА. Также дроны-камикадзе атаковали Устинку и Наумовку. Разрушений и пострадавших нет.

Помимо этого, система ПВО отразила воздушную атаку над Белгородским районом. Есть разрушения в Новосадовском сельском поселении. Там пострадал один частный дом. В Дубовском и Тавровском сельских поселениях повреждены по одному автомобилю.

В Грайворонском горокруге под обстрелом оказалась окраина села Безымено. Было зафиксировано два прилёта. Снаряд разорвался перед трактором. Пострадал водитель транспорта. У местного жителя сотрясение мозга и контузия. Мужчина сейчас находится в больнице.

Также атаке дрона подверглась окраина села Почаево. Обошлось без пострадавших. В результате взрыва был повреждён трактор.

В селе Пороз дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи. Никто не пострадал. В Козинке дрон сдетонировал в воздухе. По окраине Сподарюшино выпустили два миномётных снаряда. Под обстрелом также оказалась окраине села Глотово, зафиксировали четыре прилёта. Помимо этого, в населённом пункте был атакован инфраструктурный объект. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, 17 февраля три прилёта зафиксировали по окраине посёлка Задорожный в Краснояружском районе. Была повреждена линия электропередачи. Электроснабжение уже восстановили. Три миномётных снаряда выпустили по окраине Теребрено, ещё шесть — по окраине Вязового. Разрушений нет, никто не пострадал. В Староселье дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи.

Ещё четыре миномётных снаряда было выпущено по посёлку Ленинский в Шебекинском горокруге. Последствий не зафиксировали.

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#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Разрушения#Обстрел ВСУ
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