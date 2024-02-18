16 дронов и 28 снарядов: за сутки ВСУ обстреляли четыре белгородских района

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
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Updated Сегодня, 07:38
За прошедшие сутки ВСУ атаковали четыре муниципалитета в Белгородской области. Есть пострадавший и разрушения.
17 февраля по Журавлёвке в Белгородском районе выпустили четыре миномётных снаряда. Помимо этого, село атаковали два квадрокоптера и пять FPV-дронов. В Щетиновке с помощью средств радиоэлектронной борьбы посадили БПЛА. Также дроны-камикадзе атаковали Устинку и Наумовку. Разрушений и пострадавших нет.
Помимо этого, система ПВО отразила воздушную атаку над Белгородским районом. Есть разрушения в Новосадовском сельском поселении. Там пострадал один частный дом. В Дубовском и Тавровском сельских поселениях повреждены по одному автомобилю.
В Грайворонском горокруге под обстрелом оказалась окраина села Безымено. Было зафиксировано два прилёта. Снаряд разорвался перед трактором. Пострадал водитель транспорта. У местного жителя сотрясение мозга и контузия. Мужчина сейчас находится в больнице.
Также атаке дрона подверглась окраина села Почаево. Обошлось без пострадавших. В результате взрыва был повреждён трактор.
В селе Пороз дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи. Никто не пострадал. В Козинке дрон сдетонировал в воздухе. По окраине Сподарюшино выпустили два миномётных снаряда. Под обстрелом также оказалась окраине села Глотово, зафиксировали четыре прилёта. Помимо этого, в населённом пункте был атакован инфраструктурный объект. Обошлось без пострадавших.
Кроме того, 17 февраля три прилёта зафиксировали по окраине посёлка Задорожный в Краснояружском районе. Была повреждена линия электропередачи. Электроснабжение уже восстановили. Три миномётных снаряда выпустили по окраине Теребрено, ещё шесть — по окраине Вязового. Разрушений нет, никто не пострадал. В Староселье дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи.
Ещё четыре миномётных снаряда было выпущено по посёлку Ленинский в Шебекинском горокруге. Последствий не зафиксировали.