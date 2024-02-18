16 дронов и 28 снарядов: за сутки ВСУ обстреляли четыре белгородских района

Кроме того, 17 февраля три прилёта зафиксировали по окраине посёлка Задорожный в Краснояружском районе. Была повреждена линия электропередачи. Электроснабжение уже восстановили. Три миномётных снаряда выпустили по окраине Теребрено, ещё шесть — по окраине Вязового. Разрушений нет, никто не пострадал. В Староселье дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи.