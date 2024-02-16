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Подвал

Полиция узнала, кем был подозрительный мужчина, вскрывавший подвалы в МКД Белгорода

16 февраля 2024, 09:53
Фото: 1MI
Подвал

По «вскрытым» подвалам МКД Белгорода ходил стажёр управляющей компании

Полиция выяснила, что по подвалам многоквартирного дома по улице Есенина, 48 ходил стажёр управляющей компании. Мужчина две недели стажировался на сантехника и проверял в подвалах приборы. Кроме этого, в многоквартирном доме не нашли никаких подозрительных и опасных предметов, сообщили в УМВД.

14 февраля во время прямого эфира губернатора Вячеслава Гладкова прозвучала жалоба о том, что на улице Есенина по подвалам многоквартирного дома ходил подозрительный мужчина. Это обращение заметили правоохранительные органы и направили на место следственно-оперативную группу.

В сопровождении старшей по дому правоохранители с собакой обследовали подъезды, подвалы, чердак и двор многоэтажного дома. Подозрительных предметов в итоге не обнаружили.

Стало известно, что подвалы обходил житель Белгорода 1956 года рождения. Он на протяжении двух недель проходил стажировку в управляющей компании в должности сантехника. 13 февраля мужчина с 10:30 до 11:30 проверял световые приборы и исправность канализационных труб. Эту информацию подтвердили в управляющей компании.

Правоохранители поблагодарили белгородку за бдительность. Она сообщала главе региона, что подозрительный мужчина проводил в каждом подвали не менее пяти-семи минут.

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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Укрытие#Подвалы#Александра Склярова
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