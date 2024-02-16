Полиция узнала, кем был подозрительный мужчина, вскрывавший подвалы в МКД Белгорода

По «вскрытым» подвалам МКД Белгорода ходил стажёр управляющей компании

Полиция выяснила, что по подвалам многоквартирного дома по улице Есенина, 48 ходил стажёр управляющей компании. Мужчина две недели стажировался на сантехника и проверял в подвалах приборы. Кроме этого, в многоквартирном доме не нашли никаких подозрительных и опасных предметов, сообщили в УМВД.