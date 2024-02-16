Полиция узнала, кем был подозрительный мужчина, вскрывавший подвалы в МКД Белгорода

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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Updated Сегодня, 09:55
14 февраля во время прямого эфира губернатора Вячеслава Гладкова прозвучала жалоба о том, что на улице Есенина по подвалам многоквартирного дома ходил подозрительный мужчина. Это обращение заметили правоохранительные органы и направили на место следственно-оперативную группу.
В сопровождении старшей по дому правоохранители с собакой обследовали подъезды, подвалы, чердак и двор многоэтажного дома. Подозрительных предметов в итоге не обнаружили.
Стало известно, что подвалы обходил житель Белгорода 1956 года рождения. Он на протяжении двух недель проходил стажировку в управляющей компании в должности сантехника. 13 февраля мужчина с 10:30 до 11:30 проверял световые приборы и исправность канализационных труб. Эту информацию подтвердили в управляющей компании.
Правоохранители поблагодарили белгородку за бдительность. Она сообщала главе региона, что подозрительный мужчина проводил в каждом подвали не менее пяти-семи минут.