Подвалы дома в Белгороде вскрыл неизвестный мужчина, теперь их проверит полиция

Со слов жительницы Белгорода, сегодня в 11 утра по улице Есенина, 48 неизвестный мужчина «вскрыл все подвалы» и в каждом провёл около 5-7 минут. Никто из жителей не знает, кто это был и что он делал. Не в курсе, судя по всему, была и управляющая компания, которая после обращения жильцов передала информацию в администрацию.