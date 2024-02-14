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Posted Вчера, 16:58

Published Вчера, 16:58

Modified Вчера, 17:00

Updated Вчера, 17:00

Подвалы дома в Белгороде вскрыл неизвестный мужчина, теперь их проверит полиция

Подвалы дома в Белгороде вскрыл неизвестный мужчина, теперь их проверит полиция

14 февраля 2024, 16:58
Фото: 1MI
На вечернем эфире к губернатору обратилась белгородка, которая была встревожена тем, что в подвалы дома на Харгоре зашёл какой-то неизвестный мужчина. Теперь их будет обследовать полиция.
Сюжет
УМВД

Со слов жительницы Белгорода, сегодня в 11 утра по улице Есенина, 48 неизвестный мужчина «вскрыл все подвалы» и в каждом провёл около 5-7 минут. Никто из жителей не знает, кто это был и что он делал. Не в курсе, судя по всему, была и управляющая компания, которая после обращения жильцов передала информацию в администрацию.

«Пришёл ответ, что завтра в дом приедет полиция, будет обследовать подвалы. А почему завтра? Может этот человек оставил взрывное устройство?» — написала взволнованная белгородка.

Глава региона ответил, что связался с УМВД и попросил провести проверки сегодня. О результатах пока неизвестно.

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#Управляющая компания#Полиция#Администрация#УМВД#Жители#Новости Белгорода#Взлом#Белгород#Екатерина Никулина#Подвалы
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