Подвалы дома в Белгороде вскрыл неизвестный мужчина, теперь их проверит полиция

Posted Вчера, 16:58
Published Вчера, 16:58
Modified Вчера, 17:00
Updated Вчера, 17:00
Со слов жительницы Белгорода, сегодня в 11 утра по улице Есенина, 48 неизвестный мужчина «вскрыл все подвалы» и в каждом провёл около 5-7 минут. Никто из жителей не знает, кто это был и что он делал. Не в курсе, судя по всему, была и управляющая компания, которая после обращения жильцов передала информацию в администрацию.
«Пришёл ответ, что завтра в дом приедет полиция, будет обследовать подвалы. А почему завтра? Может этот человек оставил взрывное устройство?» — написала взволнованная белгородка.
Глава региона ответил, что связался с УМВД и попросил провести проверки сегодня. О результатах пока неизвестно.