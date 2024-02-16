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Станислав Чепелев

Глава села и гендиректор в одном лице: белгородец объяснил конфуз с документами

16 февраля 2024, 15:01
Фото: страница Станислава Чепелева в соцсети
Станислав Чепелев

Экс-глава белгородского села возглавил компанию

Станислав Чепелев, по ЕГРЮЛ до сих пор являясь главой Алексеевского сельского поселения, возглавил агропромышленную компанию. При этом по закону это запрещено. Экс-чиновник объяснил «Абирегу», как так произошло.

Станислав Чепелев стал генеральным директором белгородской агропромышленной компании «Рассвет». При этом, по данным ЕГРЮЛ, он до сих пор является главой администрации Алексеевского сельского поселения Корочанского района. По закону же главам муниципалитетов запрещено возглавлять коммерческие компании.

Чепелев работал на посту главы с 2021 года, в прошлом году его вновь переизбрали. Однако на данный момент на официальном сайте главой значится Елена Левенцева. С какого срока она занимает пост, неизвестно. На звонки в муниципалитете никто не ответил.

Сам же Станислав Чепелев сообщил, что уволился с поста главы ещё четыре недели назад. По его словам, данные могли просто не обновиться. Решился на такой шаг мужчина из-за «маленькой зарплаты».

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#Общество#Белгородская область#Глава администрации#Назначение#Белгород#Алексеевский горокруг#Александра Склярова#Станислав Чепелев
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