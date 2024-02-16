Глава села и гендиректор в одном лице: белгородец объяснил конфуз с документами

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
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Updated Сегодня, 15:03
Станислав Чепелев стал генеральным директором белгородской агропромышленной компании «Рассвет». При этом, по данным ЕГРЮЛ, он до сих пор является главой администрации Алексеевского сельского поселения Корочанского района. По закону же главам муниципалитетов запрещено возглавлять коммерческие компании.
Чепелев работал на посту главы с 2021 года, в прошлом году его вновь переизбрали. Однако на данный момент на официальном сайте главой значится Елена Левенцева. С какого срока она занимает пост, неизвестно. На звонки в муниципалитете никто не ответил.
Сам же Станислав Чепелев сообщил, что уволился с поста главы ещё четыре недели назад. По его словам, данные могли просто не обновиться. Решился на такой шаг мужчина из-за «маленькой зарплаты».