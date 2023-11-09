Назначение нового главы и обвинения в мошенничестве экс-заммэра Белгорода: итоги дня

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Сегодня, 9 ноября, Telegram-канал SHOT сообщил, что бывшего главу департамента городского хозяйства Белгорода Алексея Романчукевича подозревают в хищении 28,5 млн рублей.
По данным источника, Романчукевич привлёк внимание следователей, когда работал в администрации Липецка, где якобы вымогал деньги у гендиректора и главного инженера строительных компаний и у индивидуального предпринимателя. Позже СМИ сообщили, что в деле замешана «липецкая команда из мэрии Белгорода». Ранее якобы были задержаны двое фигурантов, которые «сдали» бывшего вице-мэра Белгорода.
Также сообщается о показаниях другого свидетеля, имевшего отношение к делу. «Абирег» предполагает, что речь может идти о бывшем вице-губернаторе Белгородской области по ЖКХ Константине Полежаеве.
В следкоме по Липецкой области подтвердили возбуждение уголовного дела в отношении чиновника. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Романчукевич оформлял договоры займа с представителями коммерческих организаций и не возвращал долги.
Позже стало известно, что страница бывшего заммэра в социальной сети «ВКонтакте» удалена.
Алексей Романчукевич родился в 1990 году и работал в мэрии Белгорода с февраля по декабрь 2022 года, где возглавлял департамент городского хозяйства. Уволился он по собственному желанию, объяснив это переездом в другой город, а позже поделился в соцсетях фото из Мариуполя.
Ирина Таирова стала новым начальником управления ландшафтного дизайна и охраны окружающей среды, как сообщается на официальном сайте городской администрации.
Ведомство было создано в структуре горадминистрации в прошлом году. Заммэра и главным ландшафтным архитектором стала Елена Семенкова, которая ранее работала в Москве.
Жители многоэтажного комплекса на Свято-Троицком бульваре выразили свою обеспокоенность попытками председателя жилищного кооператива продать часть территории комплекса и уничтожить зелёные насаждения. Владельцы квартир рассказали, что вкладывали свои финансовые средства, время и силы в развитие и облагораживание территории, на которой любят гулять и отдыхать взрослые и дети.
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Вопрос о владении земельным участком остаётся спорным, а расположение дома №7 по Свято-Троицкому бульвару вовсе не соответствует требованиям законодательства.
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Расположение клиники «Ортодонт+» на земельном участке в частной собственности было признано законным, а Октябрьский районный суд Белгорода ещё в 2018 году принял решение об обеспечении проезда через дворовую территорию многоквартирного дома №7.
Тем не менее жители утверждают, что собственник незаконно приватизировал придомовую территорию и использует её для своих коммерческих целей, а также ограничивает въезд на территорию жилого комплекса. После безрезультатных попыток решить конфликт жители объявили бойкот и заблокировали движение транспорта за пределами своего жилого комплекса.