Назначение нового главы и обвинения в мошенничестве экс-заммэра Белгорода: итоги дня

Алексей Романчукевич родился в 1990 году и работал в мэрии Белгорода с февраля по декабрь 2022 года, где возглавлял департамент городского хозяйства. Уволился он по собственному желанию, объяснив это переездом в другой город, а позже поделился в соцсетях фото из Мариуполя.