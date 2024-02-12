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Posted Вчера, 16:16

Published Вчера, 16:16

Modified Вчера, 16:20

Updated Вчера, 16:20

Сергей Дуюн покинул пост директора белгородского ЦЭБа

Белгородский ЦЭБ остался без директора: стало известно об увольнении Сергея Дуюна

12 февраля 2024, 16:16
Фото: 1MI

Сергей Дуюн покинул пост директора белгородского ЦЭБа

Об увольнении директора редакции Бел.Ру стало известно ещё на прошлой неделе, когда Сергей Дуюн подписал заявление. Однако официального подтверждения не было. Теперь информацию подтвердили в Telegram-канале «Чистая страна. Белгородская область».
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ЦЭБ

Об увольнении директора «Центра экологической безопасности» сообщили в Telegram-канале «Чистая страна. Белгородская область». По их информации, Сергей Дуюн написал заявление об увольнении в конце прошлой недели.

Бел.Ру об увольнении директора ЦЭБа сообщили ещё на прошлой неделе представители «Экотранса». Однако официального подтверждения об этом не было.

По данным Telegram-канала «Белгород №1», Дуюн действительно увольняется. На рабочем месте он останется до конца этой недели.

Напомним, что только сегодня в ходе еженедельного оперативного совещания правительства Белгородской области стало известно о росте жалоб на мусор. Так, за неделю поступило 327 обращений от жителей Белгородской области по теме вывоза мусора. Это на 43 обращения больше, чем на прошлой неделе.

Ранее в ЦЭБ объясняли, что проблемы с вывозом мусора связаны с поломкой мусоровозов по разным причинам. А журналист Бел.Ру решил посетить полигон и узнать, что на самом деле там происходит.

Снова прирост жалоб: как обстоят дела с вывозом мусора в регионе за прошедшую неделю?
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