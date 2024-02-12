Белгородский ЦЭБ остался без директора: стало известно об увольнении Сергея Дуюна

Напомним, что только сегодня в ходе еженедельного оперативного совещания правительства Белгородской области стало известно о росте жалоб на мусор. Так, за неделю поступило 327 обращений от жителей Белгородской области по теме вывоза мусора. Это на 43 обращения больше, чем на прошлой неделе.