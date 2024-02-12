Белгородский ЦЭБ остался без директора: стало известно об увольнении Сергея Дуюна

Posted Вчера, 16:16
Published Вчера, 16:16
Modified Вчера, 16:20
Updated Вчера, 16:20
Об увольнении директора «Центра экологической безопасности» сообщили в Telegram-канале «Чистая страна. Белгородская область». По их информации, Сергей Дуюн написал заявление об увольнении в конце прошлой недели.
Бел.Ру об увольнении директора ЦЭБа сообщили ещё на прошлой неделе представители «Экотранса». Однако официального подтверждения об этом не было.
По данным Telegram-канала «Белгород №1», Дуюн действительно увольняется. На рабочем месте он останется до конца этой недели.
Напомним, что только сегодня в ходе еженедельного оперативного совещания правительства Белгородской области стало известно о росте жалоб на мусор. Так, за неделю поступило 327 обращений от жителей Белгородской области по теме вывоза мусора. Это на 43 обращения больше, чем на прошлой неделе.
Ранее в ЦЭБ объясняли, что проблемы с вывозом мусора связаны с поломкой мусоровозов по разным причинам. А журналист Бел.Ру решил посетить полигон и узнать, что на самом деле там происходит.