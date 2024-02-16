Гладков попросил белгородцев самих сообщать властям о повреждённых крышах

Белгородец попросил проверить крыши на повреждения после падения осколков

В прямом эфире к главе региона обратился местный житель и попросил проверить крыши на Спутнике. Губернатор ответил, что такая работа ведётся, но, учитывая объёмы, заметить все повреждения трудно. Гладков предложил белгородцам самим сообщать о проблемах, если они их увидят.