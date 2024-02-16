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Белгородец попросил проверить крыши на повреждения после падения осколков

Гладков попросил белгородцев самих сообщать властям о повреждённых крышах

16 февраля 2024, 17:34
Фото: 1MI

Белгородец попросил проверить крыши на повреждения после падения осколков

В прямом эфире к главе региона обратился местный житель и попросил проверить крыши на Спутнике. Губернатор ответил, что такая работа ведётся, но, учитывая объёмы, заметить все повреждения трудно. Гладков предложил белгородцам самим сообщать о проблемах, если они их увидят.

В ходе прямого эфира к губернатору Вячеславу Гладкову обратился житель Белгорода и сообщил, что накануне в микрорайоне «Спутник» упало множество осколков. Горожанин попросил дать поручение управляющим компаниям проверить крыши многоквартирных домов в связи с этим.

Глава региона пояснил, что такое указание уже дано, но нужно понимать, что объём работ большой. Занимается этим администрация.

Понятно, что такой объём работы выполнить и сказать, что ничего не течёт, невозможно. С пониманием нужно отнестись к этому. И если вдруг начинаются какие-то проблемы, вы увидели и зафиксировали, не медлите, обращайтесь в администрацию, управы, в УК, которые будут принимать быстро меры.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, при вчерашней атаке на Белгород различные разрушения зафиксировали в 52 частных домах, в 154 квартирах 23 многоквартирных домов выбило окна. Кроме того, повреждены 90 автомобилей.

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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Мкд#Крыши
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