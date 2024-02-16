Гладков попросил белгородцев самих сообщать властям о повреждённых крышах

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
В ходе прямого эфира к губернатору Вячеславу Гладкову обратился житель Белгорода и сообщил, что накануне в микрорайоне «Спутник» упало множество осколков. Горожанин попросил дать поручение управляющим компаниям проверить крыши многоквартирных домов в связи с этим.
Глава региона пояснил, что такое указание уже дано, но нужно понимать, что объём работ большой. Занимается этим администрация.
Понятно, что такой объём работы выполнить и сказать, что ничего не течёт, невозможно. С пониманием нужно отнестись к этому. И если вдруг начинаются какие-то проблемы, вы увидели и зафиксировали, не медлите, обращайтесь в администрацию, управы, в УК, которые будут принимать быстро меры.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, при вчерашней атаке на Белгород различные разрушения зафиксировали в 52 частных домах, в 154 квартирах 23 многоквартирных домов выбило окна. Кроме того, повреждены 90 автомобилей.