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Фото из архива волейбольного клуба

«Белогорье» поздравило тренера с днём рождения победой над «Зенитом»

15 февраля 2024, 07:19
Фото: группа ВК «Белогорье» в соцсети
Фото из архива волейбольного клуба

«Белогорье» обыграло питерский «Зенит» в Туле

Лучшим игроком стал Мохамед Аль Хачдади, набравший в копилку белгородцев 22 очка. В пресс-службе клуба отмечают, что вклад в победу внесли и болельщики благодаря своей поддержке.

ВК «Белогорье» обыграл «Зенит» во время «домашнего» матча в Туле. Игра с питерской командой завершилась счётом 3:2 (28:30, 16:25, 25:20, 27:25, 15:11) в пользу «львов».

Больше всего очков в ходе матча набрал Мохамед Аль Хачдади — 22. Павел Тетюхин принёс «Белогорью» 16 очков, а Цзинъинь Чжан — 14.

В клубе считают, что вклад в победу внесли болельщики с помощью своей поддержки. «Посещаемость домашних игр „Белогорья“ в Туле растёт, а их поддержка [болельщиков — прим. ред.] в играх с сильнейшими командами страны была просто потрясающая», — говорится в сообщении волейбольного клуба.

Добавим, что белгородцы улучшили статистику встреч с «Зенитом». «Белогорье» выигрывает у этих соперников третий матч подряд.

Главный тренер «львов» Александр Волков после игры отметил, что свой подарок он получил. Дело в том, что в день матча у него был день рождения.

«Посмотрите, все трибуны болеют, мужики бьются на площадке, и сделали мне сегодня подарок, что сегодня победили в такой сложной игре», — отметил Волков.

На днях белгородцы победили новосибирский «Локомотив». В «Белогорье» признались, что матч был тяжёлым. Игра закончилась счётом 3:2.

Тяжёлый матч с «Локомотивом» закончился победой ВК «Белогорье»
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