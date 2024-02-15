«Белогорье» поздравило тренера с днём рождения победой над «Зенитом»

В клубе считают, что вклад в победу внесли болельщики с помощью своей поддержки. «Посещаемость домашних игр „Белогорья“ в Туле растёт, а их поддержка [болельщиков — прим. ред.] в играх с сильнейшими командами страны была просто потрясающая», — говорится в сообщении волейбольного клуба.