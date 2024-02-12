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ВК «Белогорье»

Тяжёлый матч с «Локомотивом» закончился победой ВК «Белогорье»

12 февраля 2024, 06:44
Фото: vk.com/belogorievolley
ВК «Белогорье»

«Белогорье» победило новосибирский «Локомотив»

Игра между «Локомотивом» и «Белогорьем» состоялась вчера, 11 февраля, в Туле. Белгородские волейболисты признались, что матч выдался тяжёлым, однако победа всё равно осталась за «львами». Подробности игры сообщили на официальном сайте волейбольного клуба.

В Туле состоялась игра волейбольного клуба «Белогорье» с новосибирским «Локомотивом». Вторая и четвёртая партия завершились в пользу противника, однако «львы» собрались и смогли одержать победу. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу белгородцев: 25:23, 16:25, 27:25, 23:25, 15:12.

Лучшим бомбардиром этого матча в «Белогорье» стал Мохамед Аль Хачдади — он заработал 29 очков. Павел Тетюхин набрал 15 очков, а Цзинъинь Чжан — 12.

Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин отметил, что матч был самым тяжёлым среди всех последних.

Думаю, из последних, что играли за долгое время, это эмоционально и физически самый тяжёлый. У меня такое ощущение, что процент в атаке у обеих команд так себе. <…> Вязкая очень игра, многовато ошибок было, грязновато, но я рад, что мы нашли свои пути набора очков и нахождения эмоций.
Павел Тетюхин
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