Тяжёлый матч с «Локомотивом» закончился победой ВК «Белогорье»

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
В Туле состоялась игра волейбольного клуба «Белогорье» с новосибирским «Локомотивом». Вторая и четвёртая партия завершились в пользу противника, однако «львы» собрались и смогли одержать победу. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу белгородцев: 25:23, 16:25, 27:25, 23:25, 15:12.
Лучшим бомбардиром этого матча в «Белогорье» стал Мохамед Аль Хачдади — он заработал 29 очков. Павел Тетюхин набрал 15 очков, а Цзинъинь Чжан — 12.
Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин отметил, что матч был самым тяжёлым среди всех последних.
Думаю, из последних, что играли за долгое время, это эмоционально и физически самый тяжёлый. У меня такое ощущение, что процент в атаке у обеих команд так себе. <…> Вязкая очень игра, многовато ошибок было, грязновато, но я рад, что мы нашли свои пути набора очков и нахождения эмоций.
Павел Тетюхин