Тяжёлый матч с «Локомотивом» закончился победой ВК «Белогорье»

«Белогорье» победило новосибирский «Локомотив»

Игра между «Локомотивом» и «Белогорьем» состоялась вчера, 11 февраля, в Туле. Белгородские волейболисты признались, что матч выдался тяжёлым, однако победа всё равно осталась за «львами». Подробности игры сообщили на официальном сайте волейбольного клуба.