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Posted Вчера, 12:13

Published Вчера, 12:13

Modified Вчера, 12:15

Updated Вчера, 12:15

Зима

Зима возвращается? На Белгородскую область надвигается похолодание

14 февраля 2024, 12:13
Фото: 1MI
Зима

Мокрый снег и гололёд пообещали синоптики белгородцам

Завтра ожидается облачная погода и осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью возможен небольшой мороз. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

В Белгородской области 15 февраля ожидается похолодание. В четверг на территории региона будет облачно, местами ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами возможны туман, гололёд, гололедица и налипание мокрого снега. Порывы ветра при этом достигнут 8-13 м/с. В тёмное время суток температура опустится до -4…+1 °С. В дневное время — от -2 °С до +3 °С.

В Белгороде 15 февраля будет относительно тепло. Ночью ожидается облачная погода, без осадков. Температура опустится до 0 °С. Днём в областном центре тоже без осадков, потеплеет до +2 °С.

Небольшое похолодание в город придёт в конце рабочей недели, 16 февраля. Ночью ожидается до -3 °С, временами небольшой снег. Днём пройдёт снег с дождём, столбик термометра покажет -1 °С.

В выходные в Белгороде будет небольшой мороз ночью и плюсовая температура днём. Без осадков.

Какая погода ожидает белгородцев в День всех влюблённых?
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#Общество#Белгородская область#Погода#Снег#Прогноз погоды#Белгород#Наталья Корявых#Осадки#Мокрый снег
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