Зима возвращается? На Белгородскую область надвигается похолодание

В Белгородской области 15 февраля ожидается похолодание. В четверг на территории региона будет облачно, местами ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами возможны туман, гололёд, гололедица и налипание мокрого снега. Порывы ветра при этом достигнут 8-13 м/с. В тёмное время суток температура опустится до -4…+1 °С. В дневное время — от -2 °С до +3 °С.