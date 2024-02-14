Зима возвращается? На Белгородскую область надвигается похолодание

Posted Вчера, 12:13
Published Вчера, 12:13
Modified Вчера, 12:15
Updated Вчера, 12:15
В Белгородской области 15 февраля ожидается похолодание. В четверг на территории региона будет облачно, местами ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами возможны туман, гололёд, гололедица и налипание мокрого снега. Порывы ветра при этом достигнут 8-13 м/с. В тёмное время суток температура опустится до -4…+1 °С. В дневное время — от -2 °С до +3 °С.
В Белгороде 15 февраля будет относительно тепло. Ночью ожидается облачная погода, без осадков. Температура опустится до 0 °С. Днём в областном центре тоже без осадков, потеплеет до +2 °С.
Небольшое похолодание в город придёт в конце рабочей недели, 16 февраля. Ночью ожидается до -3 °С, временами небольшой снег. Днём пройдёт снег с дождём, столбик термометра покажет -1 °С.
В выходные в Белгороде будет небольшой мороз ночью и плюсовая температура днём. Без осадков.