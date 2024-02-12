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Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Потепление

Весенняя погода и жёлтый уровень опасности задержатся в Белгородской области

12 февраля 2024, 12:38
Фото: Изображение Midjourney
Потепление

В Белгородской области объявили жёлтый уровень опасности из-за тумана

13 февраля в регионе будет весенняя погода. Температура поднимется до +8 °С. Ночью тоже без заморозков. Прогноз погоды опубликовали в областном ГУ МЧС.
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Погода

Февраль ещё не закончился, но в Белгородскую область уже приходит весенняя погода. Во вторник, 13 февраля, на территории региона будет облачно, ночью местами небольшие дожди и туман. Днём небольшие, местами умеренные дожди. Ветер южной четверти 6-11 м/с. В тёмное время суток температура опустится до 0…+5 °С. Днём ожидается от +3 °С до +8 °С.

Добавим, что в регионе сохраняется жёлтый уровень погодной опасности. Причина — туман. Предупреждение действует с 21:00 12 февраля до 09:00 13 февраля.

В Белгороде в ночь на вторник столбик термометра остановится на отметке +3 °С, временами будет идти небольшой дождь. В дневное время потеплеет до +8 °С, ожидаются осадки.

Тёплая погода сохранится в среду, 14 февраля. Ночью синоптики обещают +2 °С и дожди. Днём потеплеет до +4 °С, а дождливая погода сохранится.

С четверга, 15 февраля, в областном центре ожидается похолодание. Ночью и днём температура упадёт до -4°С. При этом пройдёт снег. Добавим, что с конца рабочей недели в город вернутся морозы.

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#Общество#Белгородская область#Туман#Погода#Дождь#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород#Наталья Корявых#Потепление
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