Весенняя погода и жёлтый уровень опасности задержатся в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Февраль ещё не закончился, но в Белгородскую область уже приходит весенняя погода. Во вторник, 13 февраля, на территории региона будет облачно, ночью местами небольшие дожди и туман. Днём небольшие, местами умеренные дожди. Ветер южной четверти 6-11 м/с. В тёмное время суток температура опустится до 0…+5 °С. Днём ожидается от +3 °С до +8 °С.
Добавим, что в регионе сохраняется жёлтый уровень погодной опасности. Причина — туман. Предупреждение действует с 21:00 12 февраля до 09:00 13 февраля.
В Белгороде в ночь на вторник столбик термометра остановится на отметке +3 °С, временами будет идти небольшой дождь. В дневное время потеплеет до +8 °С, ожидаются осадки.
Тёплая погода сохранится в среду, 14 февраля. Ночью синоптики обещают +2 °С и дожди. Днём потеплеет до +4 °С, а дождливая погода сохранится.
С четверга, 15 февраля, в областном центре ожидается похолодание. Ночью и днём температура упадёт до -4°С. При этом пройдёт снег. Добавим, что с конца рабочей недели в город вернутся морозы.