Весенняя погода и жёлтый уровень опасности задержатся в Белгородской области

Февраль ещё не закончился, но в Белгородскую область уже приходит весенняя погода. Во вторник, 13 февраля, на территории региона будет облачно, ночью местами небольшие дожди и туман. Днём небольшие, местами умеренные дожди. Ветер южной четверти 6-11 м/с. В тёмное время суток температура опустится до 0…+5 °С. Днём ожидается от +3 °С до +8 °С.