Погода в выходные не порадует метеозависимых белгородцев

Posted 9 февраля, 11:57
Published 9 февраля, 11:57
Modified 9 февраля, 11:59
Updated 9 февраля, 11:59
В Белгородской области 10 февраля установится переменная облачность. Ночью температура составит -9…-4 ˚С. Ветер восточный 4-9 м/с. Пройдёт небольшой снег.
Днём потеплеет до -4…+1 ˚С. Ветер восточный 7-12 м/с. Возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, предупреждает МЧС.
В Белгороде в ночь на субботу столбик термометра опустится до -5 ˚С, пройдёт небольшой снег. Днём температура составит около -1 ˚С. Ожидаются снег с дождём.
В воскресенье, 11 февраля, столбик термометра остановится на отметке -2 ˚С ночью и +2 ˚С — днём. В течение суток будет идти дождь со снегом.