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Posted 9 февраля, 11:57

Published 9 февраля, 11:57

Modified 9 февраля, 11:59

Updated 9 февраля, 11:59

Снег

Погода в выходные не порадует метеозависимых белгородцев

9 февраля 2024, 11:57
Фото: 1MI
Снег

Мокрый снег и перепад температур ожидает белгородцев в выходной

Температура изменится с минусовой ночью до плюсовой днём. Возможны осадки. Подробности сообщили в региональном управлении МЧС.
Сюжет
Погода

В Белгородской области 10 февраля установится переменная облачность. Ночью температура составит -9…-4 ˚С. Ветер восточный 4-9 м/с. Пройдёт небольшой снег.

Днём потеплеет до -4…+1 ˚С. Ветер восточный 7-12 м/с. Возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, предупреждает МЧС.

В Белгороде в ночь на субботу столбик термометра опустится до -5 ˚С, пройдёт небольшой снег. Днём температура составит около -1 ˚С. Ожидаются снег с дождём.

В воскресенье, 11 февраля, столбик термометра остановится на отметке -2 ˚С ночью и +2 ˚С — днём. В течение суток будет идти дождь со снегом.

Жёлтый уровень опасности готовы объявить в Белгородской области из-за непогоды
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#Общество#Белгородская область#Погода#Непогода#Снег#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород#Перепады температуры
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