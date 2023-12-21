Гонки не будет: непогода подвела белгородских лыжников

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
В Белгороде не будет «Лыжни России». Гонку ранее запланировали на 24 декабря. Однако мероприятие пришлось отменить из-за погоды. Дело в том, что в столице региона установилась плюсовая температура.
Теперь лыжников ожидают на стартах уже в следующем году.
История с переносом «Лыжни России» в Белгороде не новая. В 2023-м гонку хотели провести 11 февраля. Однако спустя время организаторы заявили о переносе. Тогда сообщалось, что причина была в неустойчивом снежном покрове.
В 2022-м «Лыжню России» не проводили из-за ковида. А в 2021 году соревнования в Белгороде собрали 3,5 тыс. человек.
Добавим, что, согласно прогнозу Гидрометцентра, потепление в Белгороде задержится до конца недели. 24 декабря температура опустится ниже нуля, но снега для проведения гонки не хватит.