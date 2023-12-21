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Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Лыжи

Гонки не будет: непогода подвела белгородских лыжников

21 декабря 2023, 13:11
Фото: 1MI
Лыжи

В Белгороде отменили «Лыжню России»

Спортивное мероприятие должно было состояться в эти выходные. Однако из-за потепления его пришлось отменить, сообщили в региональном министерстве спорта.

В Белгороде не будет «Лыжни России». Гонку ранее запланировали на 24 декабря. Однако мероприятие пришлось отменить из-за погоды. Дело в том, что в столице региона установилась плюсовая температура.

Теперь лыжников ожидают на стартах уже в следующем году.

История с переносом «Лыжни России» в Белгороде не новая. В 2023-м гонку хотели провести 11 февраля. Однако спустя время организаторы заявили о переносе. Тогда сообщалось, что причина была в неустойчивом снежном покрове.

В 2022-м «Лыжню России» не проводили из-за ковида. А в 2021 году соревнования в Белгороде собрали 3,5 тыс. человек.

Добавим, что, согласно прогнозу Гидрометцентра, потепление в Белгороде задержится до конца недели. 24 декабря температура опустится ниже нуля, но снега для проведения гонки не хватит.

В этом году, возможно, не на асфальте: белгородцев зовут на «Лыжню России»
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#Общество#Белгородская область#Спорт#Перенос#Новости Белгорода#Лыжня России#Инна Рогова#Белгород
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