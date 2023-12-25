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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

При непогоде белгородцы будут получать рассылку об изменениях в расписании автобусов

При непогоде белгородцы будут получать рассылку об изменениях в расписании автобусов

25 декабря 2023, 13:29
Фото: 1MI
Информирование будет начинаться за два часа до прибытия дополнительных автобусов. Об этом сообщил министр цифрового развития Белгородской области Сергей Четвериков.

В ходе оперсовещания чиновник представил сервис по оповещению населения об изменениях в расписании общественного транспорта.

Совместно с министерством автомобильных дорог и транспорта и управления ГОЧС проработан вопрос об оповещении населения об изменениях расписания общественного транспорта во время большого снегопада.
Сергей Четвериков

Четвериков добавил, что определены места и проблемные остановки, где необходимо проводить оповещение о запуске дополнительных автобусов. Подробнее на фото:

Фото: Из оперсовещания правительства Белгородской области

Чиновник отметил, что согласно техвозможности операторов сотовой связи, радиус оповещения составляет минимум 4 км.

Реализовать данную возможность позволило подписанное соглашение между МЧС России по Белгородской области и министерством автомобильных дорог и транспорта в феврале 2023 года.
Сергей Четвериков

В рамках информирования будет производиться следующее взаимодействие: сотрудник министерства автомобильных дорог и транспорта заблаговременно на основании метеопрогноза принимает решение о выделении дополнительных автобусов на маршрутах и подаёт заявку на информирование в управление ГОЧС по Белгородской области. Далее сотрудник МЧС передаёт данные операторам сотовой связи, которые рассылают СМС по выделенным зонам.

Информирование начинается за два часа до прибытия дополнительных автобусов. Информирование проведут, когда погодные условия будут настолько критичны, что необходимо будет выделение дополнительных маршрутов.
Сергей Четвериков
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#Белгородская область#Снегопад#Автобусы#Оповещение#Белгород#Кристина Семенчук#Информирование#Изменения в расписании#Управление ГОЧС#Министр цифрового развития
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