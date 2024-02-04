Жёлтый уровень опасности готовы объявить в Белгородской области из-за непогоды

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В понедельник, 5 февраля, в Белгородской области будет действовать жёлтый уровень погодной опасности. Причиной этому будет сильный ветер. Его порывы местами могут достигать 17 м/с. По информации Гидрометцентра, неблагоприятный прогноз завтра будет актуален с 09:00 до 21:00.
В целом же в регионе 5 февраля ожидается облачная погода. Ночью температура составит от -3 °C до +2 °C. Пройдёт небольшой снег.
Днём потеплеет до 0…+5 °C. Возможны осадки в виде снега и дождя.
В Белгороде снег с дождём ночью пройдёт при температуре 0 °C. Днём в понедельник осадки продолжатся при +2 °C.
Как минимум до пятницы, 9 февраля, в Белгороде днём не ожидается морозов, следует из текущего прогноза Гидрометцентра. Столбик термометра остановится на отметке от 0 °C до +6 °C. При этом каждый день будут идти осадки.