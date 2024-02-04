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Published Сегодня, 17:00

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

Ветер

Жёлтый уровень опасности готовы объявить в Белгородской области из-за непогоды

4 февраля 2024, 17:00
Фото: Изображение Midjourney
Ветер

Новая рабочая неделя в Белгородской области начнётся с непогоды

В ночь на понедельник и днём в регионе ожидаются снег с дождём. Осадки дополнит сильный ветер. При этом температура днём будет весенней, сообщили в МЧС.
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Погода

В понедельник, 5 февраля, в Белгородской области будет действовать жёлтый уровень погодной опасности. Причиной этому будет сильный ветер. Его порывы местами могут достигать 17 м/с. По информации Гидрометцентра, неблагоприятный прогноз завтра будет актуален с 09:00 до 21:00.

В целом же в регионе 5 февраля ожидается облачная погода. Ночью температура составит от -3 °C до +2 °C. Пройдёт небольшой снег.

Днём потеплеет до 0…+5 °C. Возможны осадки в виде снега и дождя.

В Белгороде снег с дождём ночью пройдёт при температуре 0 °C. Днём в понедельник осадки продолжатся при +2 °C.

Как минимум до пятницы, 9 февраля, в Белгороде днём не ожидается морозов, следует из текущего прогноза Гидрометцентра. Столбик термометра остановится на отметке от 0 °C до +6 °C. При этом каждый день будут идти осадки.

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