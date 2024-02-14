За очень сладкую кражу белгородец может вернуться в тюрьму на два года

Posted Вчера, 14:30
Published Вчера, 14:30
Modified Вчера, 14:32
Updated Вчера, 14:32
38-летний ранее судимый житель Белгорода под видом покупателя зашёл в супермаркет и некоторое время разглядывал товар на полках. Когда продавцы отвернулись, мужчина взял со стеллажа несколько упаковок шоколада и спрятал их в пакет. После этого белгородец покинул магазин незамеченным.
Всего мужчина украл 94 батончика на общую сумму около 3200 рублей. Весь шоколад он съел.
В отдел полиции обратились сотрудники супермаркета, которые обнаружили недостачу в ходе инвентаризации. Правоохранители задержали подозреваемого и возбудили в отношении него уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Отметим, что из супермаркета в Разумном другой житель Белгорода украл 56 шоколадных батончиков, а затем продал их.