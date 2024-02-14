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Posted Вчера, 14:30

Published Вчера, 14:30

Modified Вчера, 14:32

Updated Вчера, 14:32

Батончики

За очень сладкую кражу белгородец может вернуться в тюрьму на два года

14 февраля 2024, 14:30
Фото: 1MI
Батончики

Белгородец украл из магазина 94 шоколадных батончика и съел их

Кража произошла в одном из супермаркетов Белгорода. Ранее судимый мужчина зашёл в магазин под видом покупателя, а затем украл несколько упаковок шоколада и скрылся. Весь шоколад мужчина съел, отметили в региональном УМВД.
Сюжет
Кража

38-летний ранее судимый житель Белгорода под видом покупателя зашёл в супермаркет и некоторое время разглядывал товар на полках. Когда продавцы отвернулись, мужчина взял со стеллажа несколько упаковок шоколада и спрятал их в пакет. После этого белгородец покинул магазин незамеченным.

Всего мужчина украл 94 батончика на общую сумму около 3200 рублей. Весь шоколад он съел.

В отдел полиции обратились сотрудники супермаркета, которые обнаружили недостачу в ходе инвентаризации. Правоохранители задержали подозреваемого и возбудили в отношении него уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Отметим, что из супермаркета в Разумном другой житель Белгорода украл 56 шоколадных батончиков, а затем продал их.

Брюки, батончики, бритва: белгородец обворовывал магазины, чтобы продать украденное
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#Белгородская область#Происшествия#Магазин#Кража#Новости Белгорода#Шоколад#Белгород#Александра Склярова
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