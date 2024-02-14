За очень сладкую кражу белгородец может вернуться в тюрьму на два года

38-летний ранее судимый житель Белгорода под видом покупателя зашёл в супермаркет и некоторое время разглядывал товар на полках. Когда продавцы отвернулись, мужчина взял со стеллажа несколько упаковок шоколада и спрятал их в пакет. После этого белгородец покинул магазин незамеченным.