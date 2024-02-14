Брюки, батончики, бритва: белгородец обворовывал магазины, чтобы продать украденное

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
По предварительным данным, 35-летний житель Белгорода неоднократно воровал продукты в магазинах Белгородского района. На его счету минимум три кражи.
Так, в декабре мужчина ушёл из торгового центра в посёлке Дубовое в новых брюках, не оплатив товар. Уйти незамеченным ему помог отсутствующий на брюках антикражный датчик. Товар белгородец надел под свои штаны и спокойно вышел из магазина.
Через несколько дней мужчина посетил два супермаркета в посёлке Разумное, где украл 56 шоколадных батончиков, масло, кофе, бритву, две упаковки картриджей к ней и машинку для стрижки волос.
Общий ущерб составил более 12,5 тыс. рублей. Украденные товары мужчина продавал.
В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.