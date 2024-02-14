Брюки, батончики, бритва: белгородец обворовывал магазины, чтобы продать украденное

Жителя Белгорода поймали на трёх магазинных кражах

За это мужчину могут посадить в тюрьму до двух лет. Пока известно о трёх кражах, однако их может быть больше. Всего белгородец украл семь различных товаров на общую сумму более 12 тыс. рублей. Подробности сообщили в региональном УМВД.