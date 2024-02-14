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Магазин

Брюки, батончики, бритва: белгородец обворовывал магазины, чтобы продать украденное

14 февраля 2024, 08:37
Фото: 1MI
Магазин

Жителя Белгорода поймали на трёх магазинных кражах

За это мужчину могут посадить в тюрьму до двух лет. Пока известно о трёх кражах, однако их может быть больше. Всего белгородец украл семь различных товаров на общую сумму более 12 тыс. рублей. Подробности сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Кража

По предварительным данным, 35-летний житель Белгорода неоднократно воровал продукты в магазинах Белгородского района. На его счету минимум три кражи.

Так, в декабре мужчина ушёл из торгового центра в посёлке Дубовое в новых брюках, не оплатив товар. Уйти незамеченным ему помог отсутствующий на брюках антикражный датчик. Товар белгородец надел под свои штаны и спокойно вышел из магазина.

Через несколько дней мужчина посетил два супермаркета в посёлке Разумное, где украл 56 шоколадных батончиков, масло, кофе, бритву, две упаковки картриджей к ней и машинку для стрижки волос.

Общий ущерб составил более 12,5 тыс. рублей. Украденные товары мужчина продавал.

В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Обвиняемый мужчинаОбвиняемый мужчина
Обвиняемый мужчина
Фото: региональное УМВД
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Магазин#Кража#Белгород#Александра Склярова
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