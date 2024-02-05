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Published Сегодня, 15:53

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Кража

Иностранец украл из шкафа белгородки деньги, после чего решил уехать из страны

5 февраля 2024, 15:53
Фото: 1MI
Кража

Иностранец украл у белгородки более 100 тысяч рублей

Гражданин одной из стран ближнего зарубежья знал, где его 65-летняя знакомая хранит сбережения, поэтому во время нужды решил украсть деньги и выехать из страны. Однако его задержали правоохранители. О произошедшей в Новооскольском городском округе краже сообщили в региональном УМВД.

45-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья ранее взял у своей знакомой белгородки небольшую сумму денег и знал, где она хранит все свои сбережения. Поэтому, когда мужчине в очередной раз понадобились наличные, он убедился, что его 65-летней знакомой нет дома, и проник внутрь. Всего иностранец похитил из шкафа женщины 107 тыс. рублей.

После произошедшего мужчина хотел уехать из страны и приобрёл необходимые билеты, но осуществить задуманное не успел — о совершении преступления узнали. Иностранца задержали. 40 тыс. рублей из похищенных денег полицейские успели у злоумышленника изъять.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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#Происшествия#Иностранец#Новости Белгорода#Белгород#Кража денег#Александра Склярова
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