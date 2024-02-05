Иностранец украл из шкафа белгородки деньги, после чего решил уехать из страны

45-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья ранее взял у своей знакомой белгородки небольшую сумму денег и знал, где она хранит все свои сбережения. Поэтому, когда мужчине в очередной раз понадобились наличные, он убедился, что его 65-летней знакомой нет дома, и проник внутрь. Всего иностранец похитил из шкафа женщины 107 тыс. рублей.