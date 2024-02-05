Иностранец украл из шкафа белгородки деньги, после чего решил уехать из страны

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
45-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья ранее взял у своей знакомой белгородки небольшую сумму денег и знал, где она хранит все свои сбережения. Поэтому, когда мужчине в очередной раз понадобились наличные, он убедился, что его 65-летней знакомой нет дома, и проник внутрь. Всего иностранец похитил из шкафа женщины 107 тыс. рублей.
После произошедшего мужчина хотел уехать из страны и приобрёл необходимые билеты, но осуществить задуманное не успел — о совершении преступления узнали. Иностранца задержали. 40 тыс. рублей из похищенных денег полицейские успели у злоумышленника изъять.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до шести лет лишения свободы.