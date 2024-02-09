Белгородец украл из кассы магазина деньги, чтобы сделать ставки

Posted 9 февраля, 09:17
Published 9 февраля, 09:17
Modified 9 февраля, 09:19
Updated 9 февраля, 09:19
23-летний житель Вейделевского района 6 февраля похитил из кассы магазины деньги двумя суммами и сделал на них ставки в букмекерской конторе. Всего парень украл более 87 тыс. рублей.
Индивидуальный предприниматель даже не подозревал о краже. О случившемся ему сообщили правоохранительные органы. Узнав о произошедшем, владелец магазина обратился в полицию с заявлением о привлечении виновного к ответственности.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время сотрудники выясняют все подробности произошедшего.