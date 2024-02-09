Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 февраля, 09:17

Published 9 февраля, 09:17

Modified 9 февраля, 09:19

Updated 9 февраля, 09:19

Полиция

Белгородец украл из кассы магазина деньги, чтобы сделать ставки

9 февраля 2024, 09:17
Фото: 1MI
Полиция

Белгородцу грозит пять лет тюрьмы за кражу денег из кассы магазина

Происшествие случилось 6 февраля в одном из магазинов Вейделевского района. Местный житель решил украсть из кассы деньги, чтобы затем сделать ставки в букмекерской конторе. Подробности сообщили в региональном УМВД.

23-летний житель Вейделевского района 6 февраля похитил из кассы магазины деньги двумя суммами и сделал на них ставки в букмекерской конторе. Всего парень украл более 87 тыс. рублей.

Индивидуальный предприниматель даже не подозревал о краже. О случившемся ему сообщили правоохранительные органы. Узнав о произошедшем, владелец магазина обратился в полицию с заявлением о привлечении виновного к ответственности.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время сотрудники выясняют все подробности произошедшего.

В Белгородской области задержали подозреваемую в краже одежды на 21 тысячу рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Подросток хотел обокрасть дом, но убил хозяина топором и поджёг, чтобы скрыть уликиБездомный пытался обокрасть врачей в поликлинике в БелгородеНаходившийся в розыске белгородец попытался обокрасть магазин
#Белгородская область#Происшествия#Вейделевский район#Магазин#Касса#Белгород#Букмекерская контора#Кража денег#Александра Склярова
Подпишитесь
ВСУ обстреляли два жилых дома в Белгородской области
Сегодня, 13:03
«Это парадные отчёты»: Гладков не оценил доклады глав о поддержке белгородских семей
Сегодня, 11:39
Белгородская область вошла в число четырёх регионов РФ, где снизилось качество жизни
Сегодня, 06:53
Белгородский экс-чиновник Иван Будлов будет развивать жилищную сферу в РФ
Сегодня, 06:59
Не все белгородские школьники будут писать всероссийские проверочные работы
Сегодня, 13:12
«Сделали музыку громче»: в аквапарке не предупредили белгородцев об обстреле?
Сегодня, 12:10