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Posted Сегодня, 08:00

Published Сегодня, 08:00

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Бездомный пытался обокрасть врачей в поликлинике в Белгороде

Сегодня, 08:00
Фото: 1MI
У мужчины почти получилось украсть два бумажника с 52 тыс. рублей внутри, сообщили в региональном УМВД.

После окончания новогодних праздников в одной из поликлиник Белгорода активизировался бездомный карманник. 11 января 58-летнего мужчину задержали охранники — он показался им подозрительным. Охрана не ошиблась: прибывшие сотрудники полиции обнаружили у белгородца два кошелька с общей суммой в 52 тыс. рублей.

Как выяснилось позже, мужчина пришёл в поликлинику за наживой. Нашёл он её за незапертой дверью ординаторской. Именно там он украл два бумажника и деньги врачей.

У белгородца было несколько судимостей. Против него возбудили два уголовных дела по п. «б» и «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Сравниться с таким неудачным преступлением может разве что история с вором, который потерял свой паспорт в самом неподходящем месте.

В Белгородской области вор потерял паспорт на месте преступления
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