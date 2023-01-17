Бездомный пытался обокрасть врачей в поликлинике в Белгороде

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Published Сегодня, 08:00
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Updated Сегодня, 08:07
После окончания новогодних праздников в одной из поликлиник Белгорода активизировался бездомный карманник. 11 января 58-летнего мужчину задержали охранники — он показался им подозрительным. Охрана не ошиблась: прибывшие сотрудники полиции обнаружили у белгородца два кошелька с общей суммой в 52 тыс. рублей.
Как выяснилось позже, мужчина пришёл в поликлинику за наживой. Нашёл он её за незапертой дверью ординаторской. Именно там он украл два бумажника и деньги врачей.
У белгородца было несколько судимостей. Против него возбудили два уголовных дела по п. «б» и «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Сравниться с таким неудачным преступлением может разве что история с вором, который потерял свой паспорт в самом неподходящем месте.