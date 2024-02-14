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Posted Вчера, 11:06

Published Вчера, 11:06

Modified Вчера, 11:06

Updated Вчера, 11:06

Алексей Швед

В Москве проходят слушания по делу об избитом белгородском баскетболисте

14 февраля 2024, 11:06
Фото: cskabasket.ru
Алексей Швед

Заседание по делу об избиении Алексея Шведа перенесли на 11 марта

Причиной переноса стало отсутствие потерпевшего. Алексей Швед выступает в чемпионате Китая. Следующее заседание состоится 11 марта, сообщает «Спорт-экспресс».

Судебное заседание по делу об избиении уроженца Белгородской области — баскетболиста Алексея Шведа перенесли на 11 марта. Причиной стало отсутствие потерпевшего и свидетелей.

Как пишет издание, в Пресненском райсуде Москвы состоялось второе слушание по делу Шведа, на которого 1 мая напали рядом с рестораном в центре столицы. Обвиняемый Юсуф Мирашуров в ходе заседания признал свою вину. Судья решила перенести слушание. Дело в том, что потерпевший баскетболист выступает на чемпионате Китая.

Мирашурова же обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью. За этому ему грозит до восьми лет колонии.

О задержании напавших на спортсмена сообщили 3 мая. Троих мужчин доставили в отдел полиции для проведения следственных действий. По факту случившегося возбудили уголовное дело. 5 мая нападавшим предъявили обвинения.

Напавших на баскетболиста Алексея Шведа задержали
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#Общество#Белгородская область#Москва#Уголовное дело#Суд#Алексей Швед#Избиение#Китай#Белгород#Наталья Корявых#Баскетболист
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