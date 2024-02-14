В Москве проходят слушания по делу об избитом белгородском баскетболисте

Posted Вчера, 11:06
Published Вчера, 11:06
Modified Вчера, 11:06
Updated Вчера, 11:06
Судебное заседание по делу об избиении уроженца Белгородской области — баскетболиста Алексея Шведа перенесли на 11 марта. Причиной стало отсутствие потерпевшего и свидетелей.
Как пишет издание, в Пресненском райсуде Москвы состоялось второе слушание по делу Шведа, на которого 1 мая напали рядом с рестораном в центре столицы. Обвиняемый Юсуф Мирашуров в ходе заседания признал свою вину. Судья решила перенести слушание. Дело в том, что потерпевший баскетболист выступает на чемпионате Китая.
Мирашурова же обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью. За этому ему грозит до восьми лет колонии.
О задержании напавших на спортсмена сообщили 3 мая. Троих мужчин доставили в отдел полиции для проведения следственных действий. По факту случившегося возбудили уголовное дело. 5 мая нападавшим предъявили обвинения.