В Москве проходят слушания по делу об избитом белгородском баскетболисте

Как пишет издание, в Пресненском райсуде Москвы состоялось второе слушание по делу Шведа, на которого 1 мая напали рядом с рестораном в центре столицы. Обвиняемый Юсуф Мирашуров в ходе заседания признал свою вину. Судья решила перенести слушание. Дело в том, что потерпевший баскетболист выступает на чемпионате Китая.