Белгородец Алексей Швед покидает ЦСКА

В релизе на сайте ЦСКА говорится, что по итогам двух сезонов, которые Алексей Швед отыграл в клубе, он набрал наибольшее количество очков — 13,6 и 16,6, также он установил несколько рекордов клуба и лиги. А завершить оба плей-офф с золотыми медалями команда не смогла из-за того, что белгородец сломал палец руки прошлым летом и повредил голеностоп на финише прошедшей «регулярки».