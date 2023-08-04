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Белгородец Алексей Швед покидает ЦСКА

4 августа 2023, 19:07
Фото: https://cskabasket.ru/
Сообщение об уходе защитника Алексея Шведа опубликовано на официальном сайте баскетбольного клуба. В качестве причины называется истечение срока заключённого с ним контракта.

В релизе на сайте ЦСКА говорится, что по итогам двух сезонов, которые Алексей Швед отыграл в клубе, он набрал наибольшее количество очков — 13,6 и 16,6, также он установил несколько рекордов клуба и лиги. А завершить оба плей-офф с золотыми медалями команда не смогла из-за того, что белгородец сломал палец руки прошлым летом и повредил голеностоп на финише прошедшей «регулярки».

Мы видели, насколько позитивно приняло Алексея подавляющее большинство наших болельщиков, какую поддержку он получил в трудный для себя период. Мы ощутили, с какой страстью, увлечённостью, переживанием за результаты команды работал в ЦСКА Швед. Сейчас для Алексея очень важно полностью восстановиться после последствий нападения.
Андрей Ватутин, президент ПБК ЦСКА

Сам спортсмен прокомментировал свой уход и поблагодарил ЦСКА, болельщиков и баскетболистов команды за последние два сезона и интересное общение. «Буду скучать», — написал Алексей Швед в конце своего обращения.

За плечами баскетболиста восемь сезонов в основном составе ЦСКА, 271 матч, больше 2500 набранных очков.

Баскетболист Алексей Швед родом из Белгорода, является четырёхкратным чемпионом России и победителем Евролиги. Он обладатель бронзовой медали Олимпийских игр 2012 года и золота чемпионата Европы 2011 года. Заслуженный мастер спорта России.

Напомним, 1 мая Алексея Шведа сильно избили в Москве, он получил черепно-мозговую травму. После драки полиция задержала троих нападавших, возбуждено уголовное дело. Фигурантам дела грозит до семи лет тюрьмы.

Избившим белгородского баскетболиста Шведа предъявили обвинение
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#Артем Черненко#Спорт#Баскетбол#Алексей Швед#Цска
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