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Избившим белгородского баскетболиста Шведа предъявили обвинение

5 мая 2023, 08:48
Фото: cskabasket.ru
Их обвиняют в групповом хулиганстве с применением насилия. Сейчас правоохранители ищут соучастников драки, сообщают «Новые известия».

По факту нападения на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа возбуждено уголовное дело. Фигурантам дела предъявили обвинение в групповом хулиганстве с применением насилия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Максимально суровое наказание по статье — до семи лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители ищут соучастников драки, пишет издание.

Происшествие случилось 1 мая в Москве. На выходе из ресторана случилась драка, пострадал Алексей Швед. Как сообщили в пресс-службе ЦСКА, баскетболист получил черепно-мозговую травму.

Ранее в МВД сообщили, что задержали троих нападавших. Их доставили в полицию для выяснения обстоятельств произошедшего.

Напавших на баскетболиста Алексея Шведа задержали
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#Инна Рогова#Нападение#Обвинение#Баскетболист#Цска#Общество#Белгород#Москва#Алексей Швед
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