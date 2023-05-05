Избившим белгородского баскетболиста Шведа предъявили обвинение

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
По факту нападения на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа возбуждено уголовное дело. Фигурантам дела предъявили обвинение в групповом хулиганстве с применением насилия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Максимально суровое наказание по статье — до семи лет лишения свободы.
Сейчас правоохранители ищут соучастников драки, пишет издание.
Происшествие случилось 1 мая в Москве. На выходе из ресторана случилась драка, пострадал Алексей Швед. Как сообщили в пресс-службе ЦСКА, баскетболист получил черепно-мозговую травму.
Ранее в МВД сообщили, что задержали троих нападавших. Их доставили в полицию для выяснения обстоятельств произошедшего.