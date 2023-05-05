Избившим белгородского баскетболиста Шведа предъявили обвинение

По факту нападения на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа возбуждено уголовное дело. Фигурантам дела предъявили обвинение в групповом хулиганстве с применением насилия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Максимально суровое наказание по статье — до семи лет лишения свободы.