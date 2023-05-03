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Напавших на баскетболиста Алексея Шведа задержали

3 мая 2023, 09:27
Фото: 1MI
Троих мужчин доставили в отдел полиции для проведения следственных действий. Возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Напавших на уроженца Белгорода — баскетболиста Алексея Шведа — задержали. Троих мужчин доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств случившегося.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, сотрудники московской полиции задержали подозреваемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью баскетболиста. Возбуждено уголовное дело.

По данным полиции, трое мужчин находились в автомобиле возле торгового центра на Пятницком шоссе. На спортсмена напали, когда он выходил из ресторана. Произошло это вечером 1 мая.

Напомним, ведущий игрок баскетбольной команды ЦСКА Алексей Швед не сможет участвовать в ближайших матчах команды. После нападения он получил черепно-мозговую травму.

В Москве напали на уроженца Белгорода — баскетболиста Алексея Шведа
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