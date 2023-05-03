Напавших на баскетболиста Алексея Шведа задержали

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Напавших на уроженца Белгорода — баскетболиста Алексея Шведа — задержали. Троих мужчин доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств случившегося.
Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, сотрудники московской полиции задержали подозреваемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью баскетболиста. Возбуждено уголовное дело.
По данным полиции, трое мужчин находились в автомобиле возле торгового центра на Пятницком шоссе. На спортсмена напали, когда он выходил из ресторана. Произошло это вечером 1 мая.
Напомним, ведущий игрок баскетбольной команды ЦСКА Алексей Швед не сможет участвовать в ближайших матчах команды. После нападения он получил черепно-мозговую травму.