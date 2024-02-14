Бел.Ру стало самым цитируемым СМИ Белгородской области в 2023 году

Posted Вчера, 14:24
Published Вчера, 14:24
Modified Вчера, 14:26
Updated Вчера, 14:26
«Медиалогия» представила топ-10 самых цитируемых СМИ Белгородской области по итогам 2023 года. Рейтинг возглавило информационное агентство Бел.Ру: индекс цитируемости издания составил 88,80.
В тройку лидеров попали также «Фонарь» и «Открытый Белгород» с индексами цитируемости 41,99 и 37,45 соответственно. При этом издание «Открытый Белгород» попало в топ-3 впервые, «Фонарь» же сохраняет «серебро» второй год подряд.
В топ-10 также вошли Go31, «Мир Белогорья», «БелПресса», ГТРК «Белгород», «9 Канал — Старый Оскол», , «Аргументы и факты — Белгород» и «Наш Белгород».
Отметим, что в 2022 году индекс цитируемости Бел.Ру составил 231,16. Тогда ИА также заняло первое место.
Составители рейтинга учитывали при подсчёте все СМИ региона, не считая специализированных. Проводилось исследование с 1 января по 31 декабря 2023 года.