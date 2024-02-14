Бел.Ру стало самым цитируемым СМИ Белгородской области в 2023 году

В тройку лидеров попали также «Фонарь» и «Открытый Белгород» с индексами цитируемости 41,99 и 37,45 соответственно. При этом издание «Открытый Белгород» попало в топ-3 впервые, «Фонарь» же сохраняет «серебро» второй год подряд.