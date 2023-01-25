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«Бел.Ру» стало самым цитируемым СМИ Белгородской области за 2022 год

25 января 2023, 11:53
Фото: Bel.ru
Рейтинг медиаресурсов Белгородской области за 2022 год подготовили в «Медиалогии». По его результатам самым цитируемым СМИ региона стало ИА «Бел.Ру».

«Медиалогия» представила топ-10 самых цитируемых СМИ Белгородской области по итогам 2022 года. Рейтинг возглавило «Бел.Ру»: индекс цитируемости издания составил 232,16.

В тройку лидеров попали также «Фонарь» и «Белпресса» с индексами 50,30 и 30,68 соответственно. Четвёртое и пятое места заняли «Мир Белогорья» (27,30) и Go31 (25,72).

В топ-10 также вошли новичок «Открытый Белгород», «9 Канал — Старый Оскол», ГТРК «Белгород», «Аргументы и факты — Белгород» и «Белгород 24».

Фото: «Медиалогии»

Отметим, что в сравнении с 2021 годом показатели «Бел.Ру» выросли больше, чем в два раза: тогда ИА также заняло первое место, но индекс цитируемости составил 109,24.

Составители рейтинга учитывали при подсчёте все СМИ региона, не считая специализированных. Основой для построения топ-10 стал индекс цитируемости. Проводилось исследование с 1 января по 31 декабря 2022 года.

Отметим, что «Бел.Ру» занимало первое место в рейтинге «Медиалогии» и по итогам 2020 года.

«Бел.Ру» стало самым цитируемым СМИ Белгородской области за 2021 год
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#Артем Черненко#Общество#Медиалогия#Топ#Цитируемость#Белгород
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