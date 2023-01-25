«Бел.Ру» стало самым цитируемым СМИ Белгородской области за 2022 год

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
«Медиалогия» представила топ-10 самых цитируемых СМИ Белгородской области по итогам 2022 года. Рейтинг возглавило «Бел.Ру»: индекс цитируемости издания составил 232,16.
В тройку лидеров попали также «Фонарь» и «Белпресса» с индексами 50,30 и 30,68 соответственно. Четвёртое и пятое места заняли «Мир Белогорья» (27,30) и Go31 (25,72).
В топ-10 также вошли новичок «Открытый Белгород», «9 Канал — Старый Оскол», ГТРК «Белгород», «Аргументы и факты — Белгород» и «Белгород 24».
Отметим, что в сравнении с 2021 годом показатели «Бел.Ру» выросли больше, чем в два раза: тогда ИА также заняло первое место, но индекс цитируемости составил 109,24.
Составители рейтинга учитывали при подсчёте все СМИ региона, не считая специализированных. Основой для построения топ-10 стал индекс цитируемости. Проводилось исследование с 1 января по 31 декабря 2022 года.
Отметим, что «Бел.Ру» занимало первое место в рейтинге «Медиалогии» и по итогам 2020 года.