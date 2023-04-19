Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:10

Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

Изображение материала

«Фиксера Бел.Ру» задержали за сбором разведданных в Киеве: очередной фейк от СБУ

19 апреля 2023, 10:10
Фото: 1MI
Архивное фото
СБУ в очередной раз создала фейк о «прокремлёвском издании Бел.Ru». На этот раз нашего «коллегу» задержали в Киеве — за сбором разведданных. Впрочем, они всё равно были недостоверными.
Сюжет
Фейк

Сегодня пресс-служба СБУ подготовила пресс-релиз. В нём ведомство отчиталось о задержании якобы «фиксера»-фрилансера из Бел.Ру, собиравшего для издания данные об обстановке в Киеве. Разумеется, это фейк.

Так, по данным украинских спецслужб, наш «коллега» передавал журналистам вымышленную и искажённую информацию о событиях в Украине, в том числе и о последствиях ракетных ударов по городу. Полученные данные «прокремлёвское издание Бел.Ru» использовало для создания «фейковых новостей» о ситуации на Украине.

Переписку с изданием задержанный мужчина якобы вёл в социальной сети «ВКонтакте»: там мужчина признавался, что он наполовину белорус, что он ждёт освобождения Украины и не верит «бандеровским СМИ». Издание же, в свою очередь, делилось с «задержанным» подбадривающими сообщениями и обсуждало историю Древней Руси.

Фото: СБУ

Несчастного «коллегу» уже задержали — на него, если верить СБУ, завели уголовное дело.

Это уже не первый фейк, созданный службами безопасности Украины о Бел.Ру. Ранее нашего «агента» задерживали в Одессе: там коммунистически настроенный «товарищ» собирал данные о передвижении военной техники, которые затем через нас «передавал» в ФСБ. Комментировать это сложно, поверить в это — невозможно.

СБУ создала фейк о передаче одесситом данных о расположениях ВСУ сотрудникам «Бел.Ру»
Узнать подробнее
Читайте также:
«БНР» не ждёт: очередной фейк о Белгородской области опровергли в СетиБНР, голуби-террористы и мэр в плену: самые нелепые фейки о Белгороде за год СВОПокусанная девочка, водный фейк, проходящий мимо «Вагнер» и проблемные билеты
#Артем Черненко#Фейк#СБУ#Агент#Общество#Нарочно не придумаешь#Белгородская область#Киев
Подпишитесь
Стали известны белгородские школы, в которых ЕГЭ будут сдавать по особым правилам
Сегодня, 12:43
Красная зона и административки: чем известна лишённая лицензии УК «Сантехподрядчик»
Сегодня, 08:11
В Центральном парке Белгорода начнут благоустройство общественных пространств
Сегодня, 13:19
Ресторан в парке аттракционов? Зотов стал совладельцем новой компании в Белгороде
Сегодня, 07:07
Что ответили в мэрии на вопрос о строительстве крематория в Белгороде
Сегодня, 08:15
Стали известны подробности истории со взрывом гранаты во дворе дома в Белгороде
Сегодня, 09:37