Это уже не первый фейк, созданный службами безопасности Украины о Бел.Ру. Ранее нашего «агента» задерживали в Одессе: там коммунистически настроенный «товарищ» собирал данные о передвижении военной техники, которые затем через нас «передавал» в ФСБ. Комментировать это сложно, поверить в это — невозможно.