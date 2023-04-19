Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Сегодня пресс-служба СБУ подготовила пресс-релиз. В нём ведомство отчиталось о задержании якобы «фиксера»-фрилансера из Бел.Ру, собиравшего для издания данные об обстановке в Киеве. Разумеется, это фейк.
Так, по данным украинских спецслужб, наш «коллега» передавал журналистам вымышленную и искажённую информацию о событиях в Украине, в том числе и о последствиях ракетных ударов по городу. Полученные данные «прокремлёвское издание Бел.Ru» использовало для создания «фейковых новостей» о ситуации на Украине.
Переписку с изданием задержанный мужчина якобы вёл в социальной сети «ВКонтакте»: там мужчина признавался, что он наполовину белорус, что он ждёт освобождения Украины и не верит «бандеровским СМИ». Издание же, в свою очередь, делилось с «задержанным» подбадривающими сообщениями и обсуждало историю Древней Руси.
Несчастного «коллегу» уже задержали — на него, если верить СБУ, завели уголовное дело.
Это уже не первый фейк, созданный службами безопасности Украины о Бел.Ру. Ранее нашего «агента» задерживали в Одессе: там коммунистически настроенный «товарищ» собирал данные о передвижении военной техники, которые затем через нас «передавал» в ФСБ. Комментировать это сложно, поверить в это — невозможно.