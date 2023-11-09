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соцсети Оксаны Артёмовой

Бывший главред Бел.Ру возглавила пресс-службу правительства Белгородской области

9 ноября 2023, 08:01
соцсети Оксаны Артёмовой
Оксана Артёмова заняла пост начальника отдела пресс-службы правительства Белгородской области. Ранее Артёмова была главным редактором ИА Бел.Ру.

Оксана Артёмова также стала заместителем начальника департамента информационной политики в составе министерства общественных коммуникаций Белгородской области. Возглавляет департамент Марина Кулешова.

Ранее Артёмова была главным редактором Бел.Ру — с мая 2019 года по декабрь 2022 года. До она долгое время работала в издании корреспондентом — с 2008 года, с 2015-го — в должности выпускающего редактора.

Известно, что в 2021 году пресс-службу губернатора области возглавляла Мина Ахвердиева, ставропольский журналист и пиарщик. Сейчас, по данным СМИ, Ахвердиева работает в Омской области. Что касается должности руководителя пресс-службы правительства области, то ранее её занимала Ирина Василенко, работающая на данный момент в пресс-службе белгородского отделения Банка России.

В апреле этого года также появилась информация о том, что Иван Брызгалин покинул пост главы пресс-службы губернатора Белгородской области. О причинах его ухода не сообщалось. На должность руководителя пресс-службы Брызгалина назначили в декабре 2021 года.

Глава пресс-службы губернатора Белгородской области покинул пост
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