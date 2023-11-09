Бывший главред Бел.Ру возглавила пресс-службу правительства Белгородской области

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Оксана Артёмова также стала заместителем начальника департамента информационной политики в составе министерства общественных коммуникаций Белгородской области. Возглавляет департамент Марина Кулешова.
Ранее Артёмова была главным редактором Бел.Ру — с мая 2019 года по декабрь 2022 года. До она долгое время работала в издании корреспондентом — с 2008 года, с 2015-го — в должности выпускающего редактора.
Известно, что в 2021 году пресс-службу губернатора области возглавляла Мина Ахвердиева, ставропольский журналист и пиарщик. Сейчас, по данным СМИ, Ахвердиева работает в Омской области. Что касается должности руководителя пресс-службы правительства области, то ранее её занимала Ирина Василенко, работающая на данный момент в пресс-службе белгородского отделения Банка России.
В апреле этого года также появилась информация о том, что Иван Брызгалин покинул пост главы пресс-службы губернатора Белгородской области. О причинах его ухода не сообщалось. На должность руководителя пресс-службы Брызгалина назначили в декабре 2021 года.