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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Акция

Второй смартфон в подарок в билайне!

13 февраля 2024, 12:15
Фото: билайн
Акция
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билайн рад представить своим клиентам специальное предложение — широкий ассортимент смартфонов и аксессуаров по выгодным условиям.

Среди смартфонов, участвующих в новой акции, особое внимание заслуживает Xiaomi Redmi Note 12S 256 Гб с выдающимися характеристикам и по доступной цене.

В рамках спец предложения при покупке этого смартфона клиенты билайн получат в подарок второй — Xiaomi Redmi A2+, или в офисе билайна смогут выбрать другой подарок из широкого ассортимента товаров Xiaomi. В качестве подарка покупатель также получит бонусные рубли, которыми можно оплатить услуги связи — они будут зачислены на счет клиента.

Xiaomi Redmi Note 12S 256 Гб выделяется среди прочих моделей благодаря своей 108-мегапиксельной камере, дисплею с частотой обновления 90 Гц, мощному процессору Mediatek Helio G96 и аккумулятору на 5000 мА*ч. Этот смартфон обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать незаменимым спутником в повседневной жизни.

Xiaomi Redmi A2+ же сочетает в себе все ключевые функции современного мобильного устройства и идеально подходит для тех, кто ищет надежный и функциональный смартфон по доступной цене.

Акция доступна для всех клиентов оператора — как для новых, так и для действующих. Предложение действительно до 11 марта 2024 года в собственных офисах продаж билайна и в интернет-магазине.

Не упустите возможность воспользоваться этим предложением и порадовать себя или своих близких новыми смартфонами и товарами бренда Xiaomi по выгодным ценам.

Полные условия акции доступны по ссылке.

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