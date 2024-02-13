Второй смартфон в подарок в билайне!

В рамках спец предложения при покупке этого смартфона клиенты билайн получат в подарок второй — Xiaomi Redmi A2+, или в офисе билайна смогут выбрать другой подарок из широкого ассортимента товаров Xiaomi. В качестве подарка покупатель также получит бонусные рубли, которыми можно оплатить услуги связи — они будут зачислены на счет клиента.