билайн запускает продвинутую защиту от несанкционированной замены сим-карты

Если у злоумышленника нет доступа к вашей почте, заявка на замену сим-карты останется в статусе «в ожидании». Тогда для завершения процедуры потребуется дополнительный документ, например, водительское удостоверение или СНИЛС, которого у злоумышленника, наверняка, уже не окажется. При этом вы сразу же получите СМС от билайна о попытке замены вашей сим-карты и сможете своевременно отреагировать на потенциальные мошеннические действия.