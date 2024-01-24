билайн улучшил связь в 22 районах Белгородской области

«Надежная связь с близкими в нашем регионе важна как никогда. Для того, чтобы можно было общаться с родными в „глубинке“ и пользоваться онлайн сервисами на базе мобильного интернета, в 2023 году мы построили 30 новых базовых станций. Кроме того, в рамках взаимодействия с другими операторами, удалось подключить к сети билайн 82 населенных пункта. Всего работы по улучшению сети были проведены почти на 600 объектах связи. Таким образом, наша сеть по итогам 2023 расширилась почти на треть. В 2024 году продолжим улучшать качество связи в регионе», — рассказал директор Белгородского отделения билайн Андрей Долженков.