билайн улучшил связь в 22 районах Белгородской области

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Улучшения затронули и другие населенные пункты, включая города — Белгород, Старый Оскол, Строитель, Алексеевку. Кроме того, благодаря расширению полосы частот в Белгородской области скорость мобильного интернета билайн за год выросла на 30%.
«Надежная связь с близкими в нашем регионе важна как никогда. Для того, чтобы можно было общаться с родными в „глубинке“ и пользоваться онлайн сервисами на базе мобильного интернета, в 2023 году мы построили 30 новых базовых станций. Кроме того, в рамках взаимодействия с другими операторами, удалось подключить к сети билайн 82 населенных пункта. Всего работы по улучшению сети были проведены почти на 600 объектах связи. Таким образом, наша сеть по итогам 2023 расширилась почти на треть. В 2024 году продолжим улучшать качество связи в регионе», — рассказал директор Белгородского отделения билайн Андрей Долженков.
Напомним, в Белгородской области работает технология VoWiFi**(«голос через Wi-Fi»), которая позволяет звонить и получать СМС по доступной сети Wi-Fi. Подключение VoWiFi для абонентов билайн бесплатно, вызовы и СМС оплачиваются по домашнему тарифу. Подробнее узнать об их преимуществах, настройке и устройствах, поддерживающих технологии, можно на сайте оператора.
* при использовании оборудования поддерживающего стандарт 4G
**по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»
*** VoWiFi:
Действует при наличии технологии в оборудовании, а также при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi-соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интерета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в сотовой сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации звонки на короткие номера и номера экстренных служб по сети Wi-Fi не поддерживаются. Такие звонки передаются по сотовой сети в том случае, если она доступна. Подробнее на beeline.ru/vowifi
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