билайн ускорил мобильный интернет в Белгороде, Старом Осколе и Строителе

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В результате скорость мобильного интернета в Белгороде, Старом Осколе и Строителе по сравнению с началом года выросла в 1,5 раза*.
«Мы завершили проект по модернизации сети в этих городах накануне Нового года, и теперь видеопоздравление близким от наших клиентов „улетит быстрее. По нашим данным, интернет-трафик в сети 4G, вырос почти на 20%. В ближайшее время планируем подвести итоги проекта по ускорению мобильного интернета на остальной территории региона“, — рассказал директор Белгородского отделения билайн Андрей Долженков.
Ранее билайн запустил технологию VoWiFi** («голос через Wi-Fi»), которая позволяет звонить и получать СМС по доступной сети Wi-Fi. Подключение VoWiFi для абонентов билайн бесплатно, вызовы и СМС оплачиваются по домашнему тарифу. Подробнее узнать об их преимуществах, настройке и устройствах, поддерживающих технологии, можно на сайте оператора.
*по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»
** VoWiFi:
Действует при наличии технологии в оборудовании, а также при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi-соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в сотовой сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации звонки на короткие номера и номера экстренных служб по сети Wi-Fi не поддерживаются. Такие звонки передаются по сотовой сети в том случае, если она доступна. Подробнее на сайте.
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