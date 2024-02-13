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Published Сегодня, 13:02

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Росгвардия

Орловская Росгвардия будет опираться на белгородский опыт обеспечения безопасности

13 февраля 2024, 13:02
Фото: 1MI
Росгвардия

Экс-глава белгородской Росгвардии рассказал о безопасности в Орловской области

Новый руководитель Росгвардии Орловской области Сергей Ольшанский будет опираться на белгородский опыт обеспечения безопасности. Это связано с тем, что регион расположен рядом с двумя областями, граничащими с Украиной. Подробности сообщает «Орелtimes».

Возглавивший орловскую Росгвардию экс-руководитель белгородского ведомства Сергей Ольшанский решил внедрять опыт из приграничной Белгородской области на новом месте работы. Он также рассказал о дальнейших планах.

В Белгородской области Ольшанский командовал СОБРом, затем стал замначальника региональной Росгвардии и курировал деятельность спецподразделений полиции. С начала СВО он занимался работой по обеспечению порядка на границе и боролся с диверсантами.

По словам Ольшанского, в Орловской области ему нравится. Работа существенно отличается от предыдущей, хотя на новом месте работы тоже имеются сложности.

«Орловская область — не приграничный регион, но рядом находятся две крупные области, имеющие общую границу с Украиной. Меня сюда направили, чтобы я поделился своим опытом работы», — отметил он.

Более того, на Орловщине участились случаи нелетального терроризма и атак беспилотников.

Что касается самого главы орловской Росгвардии, то он награждён медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отвагу».

Напомним, Сергея Ольшанского назначили главой управления в Орловской области указом президента 25 декабря 2023 года. Кто займёт его место в должности замначальника ведомства, пока неизвестно.

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