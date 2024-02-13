Орловская Росгвардия будет опираться на белгородский опыт обеспечения безопасности

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Возглавивший орловскую Росгвардию экс-руководитель белгородского ведомства Сергей Ольшанский решил внедрять опыт из приграничной Белгородской области на новом месте работы. Он также рассказал о дальнейших планах.
В Белгородской области Ольшанский командовал СОБРом, затем стал замначальника региональной Росгвардии и курировал деятельность спецподразделений полиции. С начала СВО он занимался работой по обеспечению порядка на границе и боролся с диверсантами.
По словам Ольшанского, в Орловской области ему нравится. Работа существенно отличается от предыдущей, хотя на новом месте работы тоже имеются сложности.
«Орловская область — не приграничный регион, но рядом находятся две крупные области, имеющие общую границу с Украиной. Меня сюда направили, чтобы я поделился своим опытом работы», — отметил он.
Более того, на Орловщине участились случаи нелетального терроризма и атак беспилотников.
Что касается самого главы орловской Росгвардии, то он награждён медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отвагу».
Напомним, Сергея Ольшанского назначили главой управления в Орловской области указом президента 25 декабря 2023 года. Кто займёт его место в должности замначальника ведомства, пока неизвестно.