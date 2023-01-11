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По заказу УМВД Росгвардия будет охранять служебные помещения ведомства в Белгороде

Сегодня, 13:44
Фото: 1MI
Региональное управление МВД заключило госконтракт на круглосуточную постовую охрану служебных помещений в областном центре. На это выделили 3,8 млн рублей.

Согласно документам госзакупки, охранять служебные помещения экспертно-криминалистических подразделений ведомства будут сотрудники Росгвардии. Службу они будут нести круглосуточно. Стоимость контракта составила 3,8 млн рублей.

Объекты находятся по двум адресам в Белгороде. Их будут охранять с 1 января по 16 октября текущего года. В смене будут работать по одному человеку.

Исполнитель должен будет обеспечить сохранность имущества государственного заказчика от противоправных посягательств, строго соблюдать контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы, а также уметь профессионально действовать при возникновении наиболее вероятных террористических угроз.

Также охранники должны будут вести служебную документацию, журнал приёма-сдачи дежурств и приёма-сдачи ключей от помещений.

Сотрудники, несущие службу, должны иметь опрятный внешний вид, быть дисциплинированными, вежливыми и корректными, знать служебные обязанности, структуру охраняемых объектов, распорядок и специфику их работы, а также знать персонально руководителей УМВД России по Белгородской области и ЭКЦ УМВД России по Белгородской области.

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