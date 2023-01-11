По заказу УМВД Росгвардия будет охранять служебные помещения ведомства в Белгороде

Согласно документам госзакупки, охранять служебные помещения экспертно-криминалистических подразделений ведомства будут сотрудники Росгвардии. Службу они будут нести круглосуточно. Стоимость контракта составила 3,8 млн рублей.
Объекты находятся по двум адресам в Белгороде. Их будут охранять с 1 января по 16 октября текущего года. В смене будут работать по одному человеку.
Исполнитель должен будет обеспечить сохранность имущества государственного заказчика от противоправных посягательств, строго соблюдать контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы, а также уметь профессионально действовать при возникновении наиболее вероятных террористических угроз.
Также охранники должны будут вести служебную документацию, журнал приёма-сдачи дежурств и приёма-сдачи ключей от помещений.
Сотрудники, несущие службу, должны иметь опрятный внешний вид, быть дисциплинированными, вежливыми и корректными, знать служебные обязанности, структуру охраняемых объектов, распорядок и специфику их работы, а также знать персонально руководителей УМВД России по Белгородской области и ЭКЦ УМВД России по Белгородской области.