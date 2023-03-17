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Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Росгвардия будет обеспечивать безопасность белгородских автобусов на маршрутах

17 марта 2023, 11:56
Фото: 1MI
Заказчиком услуг является ООО «Единая транспортная компания». Договор будет действовать до 31 декабря 2023 года.

На Госзакупках появился договор на оказание услуг по обеспечению безопасности автобусов на маршрутах подразделением Росгвардии. Заказчик услуг — ООО «ЕТК». Договор действует с 1 марта по 31 декабря 2023 года. Цена договора составляет 577 500 рублей.

Как именно Росгвардия будет обеспечивать безопасность автобусов на маршрутах, неизвестно. Документы контракта не опубликованы.

Напомним, что ранее все автомобили скорой помощи оборудовали тревожной кнопкой. Тревожные кнопки позволяют врачам вызывать Росгвардию при возникновении опасной ситуации или угрозы их жизни и здоровью.

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#Алина Харина#Росгвардия#ЕТК#Общество#Эксклюзив#Госзакупки#Белгородская область#Автобус по расписанию
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