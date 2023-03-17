Росгвардия будет обеспечивать безопасность белгородских автобусов на маршрутах

На Госзакупках появился договор на оказание услуг по обеспечению безопасности автобусов на маршрутах подразделением Росгвардии. Заказчик услуг — ООО «ЕТК». Договор действует с 1 марта по 31 декабря 2023 года. Цена договора составляет 577 500 рублей.