Белгородец нанёс своему знакомому 78 ножевых ударов по голове, шее и туловищу

По информации ведомства, в июле 2023 года приятели выпивали в селе Засосна Красногвардейского района. В ходе застолья 47-летний мужчина поссорился со своим знакомым. Затем он схватил нож и нанёс приятелю не менее 78 ножевых ударов в голову, шею, туловище, руки и ноги. От полученных множественных повреждений потерпевший умер на месте.