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Posted Вчера, 18:28

Published Вчера, 18:28

Modified Вчера, 18:30

Updated Вчера, 18:30

Белгородец нанёс своему знакомому 78 ножевых ударов по голове, шее и туловищу

Белгородец нанёс своему знакомому 78 ножевых ударов по голове, шее и туловищу

13 февраля 2024, 18:28
Фото: 1MI
Потерпевший скончался на месте. Суд вынес обвиняемому приговор. Подробнее сообщили в региональном следкоме.

По информации ведомства, в июле 2023 года приятели выпивали в селе Засосна Красногвардейского района. В ходе застолья 47-летний мужчина поссорился со своим знакомым. Затем он схватил нож и нанёс приятелю не менее 78 ножевых ударов в голову, шею, туловище, руки и ноги. От полученных множественных повреждений потерпевший умер на месте.

Следователи собрали доказательственную базу и направили дело в суд. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое с особой жестокостью).

Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 16 лет 2 месяца в колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года.

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#Белгородская область#Происшествия#Убийство#Нож#Красногвардейский район#Суд#Лишение свободы#Белгород#Кристина Семенчук#Туловище
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