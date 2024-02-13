Белгородец нанёс своему знакомому 78 ножевых ударов по голове, шее и туловищу

Posted Вчера, 18:28
Published Вчера, 18:28
Modified Вчера, 18:30
Updated Вчера, 18:30
По информации ведомства, в июле 2023 года приятели выпивали в селе Засосна Красногвардейского района. В ходе застолья 47-летний мужчина поссорился со своим знакомым. Затем он схватил нож и нанёс приятелю не менее 78 ножевых ударов в голову, шею, туловище, руки и ноги. От полученных множественных повреждений потерпевший умер на месте.
Следователи собрали доказательственную базу и направили дело в суд. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое с особой жестокостью).
Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 16 лет 2 месяца в колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года.