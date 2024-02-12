Белгородцев ожидает по-весеннему тёплое начало недели

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В понедельник, 12 февраля, в Белгородской области будет облачная погода. Днём потеплеет до +3…+8 °С. Пройдёт небольшой дождь, ожидается туман. Ветер юго-восточный 6-11 м/с.
Несмотря на потепление, в регионе объявили жёлтый уровень погодной опасности, предупреждает Гидрометцентр. Причина — туман. Предупреждение действует до 21:00 понедельника.
В Белгороде 12 февраля тоже будет облачно. Днём временами будет идти небольшой дождь при +7 °С.
Судя по прогнозу, как минимум до четверга в Белгороде будет по-весеннему тепло. Так, 13 февраля потеплеет до +9 °С. В среду, 14 февраля, столбик термометра остановится на отметке в +5 °С.
Однако на следующий день температура опустится до 0 °С, а уже в пятницу, 16 февраля, — до -7 °С днём. Почти всю рабочую неделю в Белгороде будут идти осадки — в основном в виде дождя.