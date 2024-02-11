Её хотят все: зоопарк Белгорода планирует купить капибару

Posted Вчера, 13:35
Published Вчера, 13:35
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Владимир Зотов на пресс-конференции сообщил, что у зоопарка большие планы на будущее. Так, прорабатывается вопрос с покупкой новых животных, некоторые из которых — весьма экзотические.
В планах у нас на сегодняшний день приобретение альпаки, совы, варанов, козлов и капибары, которую все хотят и которую мы сейчас ищем.
Владимир Зотов
Также бизнесмен рассказал, что пеликанов переселят в новый дом. В зоопарке появится и своеобразный вольер для престарелых животных, куда одной из первых отправится львица-бабушка Анфиса.
Капибара стала одним из главных мемов 2023 года. Необычное животное-грызун «завирусилось» после видео с посвящённой ему песней. В Сети на данный момент есть множество фан-клубов капибары, а молодёжь обожает это животное и покупает с ним мягкие игрушки.