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Posted Вчера, 13:35

Published Вчера, 13:35

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Зоопарк Белгорода хочет купить популярную в Сети капибару

Её хотят все: зоопарк Белгорода планирует купить капибару

11 февраля 2024, 13:35
Фото: Изображение Kandinsky

Зоопарк Белгорода хочет купить популярную в Сети капибару

Бизнесмен Владимир Зотов во время встречи с журналистами рассказал, каких животных хотят купить в зоопарк Белгорода. По словам влиятельного предпринимателя, прямо сейчас ищут популярную в Сети капибару.

Владимир Зотов на пресс-конференции сообщил, что у зоопарка большие планы на будущее. Так, прорабатывается вопрос с покупкой новых животных, некоторые из которых — весьма экзотические.

В планах у нас на сегодняшний день приобретение альпаки, совы, варанов, козлов и капибары, которую все хотят и которую мы сейчас ищем.
Владимир Зотов

Также бизнесмен рассказал, что пеликанов переселят в новый дом. В зоопарке появится и своеобразный вольер для престарелых животных, куда одной из первых отправится львица-бабушка Анфиса.

Капибара стала одним из главных мемов 2023 года. Необычное животное-грызун «завирусилось» после видео с посвящённой ему песней. В Сети на данный момент есть множество фан-клубов капибары, а молодёжь обожает это животное и покупает с ним мягкие игрушки.

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#Общество#Животные#Вольер#Владимир зотов#Белгород#Баран#Артем Черненко#Зоопарк Белгорода#Козел#Пеликан#Капибара
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