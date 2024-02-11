Её хотят все: зоопарк Белгорода планирует купить капибару

Капибара стала одним из главных мемов 2023 года. Необычное животное-грызун «завирусилось» после видео с посвящённой ему песней. В Сети на данный момент есть множество фан-клубов капибары, а молодёжь обожает это животное и покупает с ним мягкие игрушки.