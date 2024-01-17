Молодая мама справилась сама, а «отца года» отселили: зоопарк — о пополнении

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
В экзотариуме белгородского зоопарка — пополнение. Миниатюрные курочки породы малазийская серама принесли потомство.
Как рассказали в группе зоопарка, эту разновидность декоративных курочек 20 лет назад вывели в Юго-Восточной Азии. Птицы плохо переносят холод, поэтому предпочитают жить в тепле. Их поселили в «тропиках» зоопарка. Курочки живут вместе с тропическими попугаями. Находиться в одном месте птицам комфортно.
Также в зоопарке добавили, что куры этой породы не славятся родительскими качествами, но наседка высиживала яйца сама, без помощи инкубатора. Петуха, которому премия «отец года» не светит, решили временно отселить в другое помещение.
Цыплята уже оперились и ходят за мамой-наседкой. Белгородцам же показали видео о том, как живёт птичья семья.
Напомним, в конце прошлого года зоопарк пополнился новорождёнными львятами. Детёныши появились у львицы Лулу. Горожанам ранее предложили придумать малышам имена.