Молодая мама справилась сама, а «отца года» отселили: зоопарк — о пополнении

Как рассказали в группе зоопарка, эту разновидность декоративных курочек 20 лет назад вывели в Юго-Восточной Азии. Птицы плохо переносят холод, поэтому предпочитают жить в тепле. Их поселили в «тропиках» зоопарка. Курочки живут вместе с тропическими попугаями. Находиться в одном месте птицам комфортно.