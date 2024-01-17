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Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

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Птенец

Молодая мама справилась сама, а «отца года» отселили: зоопарк — о пополнении

17 января 2024, 13:35
Фото: Midjourney
Птенец

В зоопарке Белгорода стало больше экзотических кур

Потомство принесли курочки породы малазийская серама. Цыплята вылупились в экзотариуме. Декоративные курочки живут вместе с тропическими попугаями.
Сюжет
Зоопарк

В экзотариуме белгородского зоопарка — пополнение. Миниатюрные курочки породы малазийская серама принесли потомство.

Как рассказали в группе зоопарка, эту разновидность декоративных курочек 20 лет назад вывели в Юго-Восточной Азии. Птицы плохо переносят холод, поэтому предпочитают жить в тепле. Их поселили в «тропиках» зоопарка. Курочки живут вместе с тропическими попугаями. Находиться в одном месте птицам комфортно.

Также в зоопарке добавили, что куры этой породы не славятся родительскими качествами, но наседка высиживала яйца сама, без помощи инкубатора. Петуха, которому премия «отец года» не светит, решили временно отселить в другое помещение.

Цыплята уже оперились и ходят за мамой-наседкой. Белгородцам же показали видео о том, как живёт птичья семья.

Напомним, в конце прошлого года зоопарк пополнился новорождёнными львятами. Детёныши появились у львицы Лулу. Горожанам ранее предложили придумать малышам имена.

Пополнение в зоопарке Белгорода
Видео: Белгородский зоопарк
Симба, Коржик и Луна? Как белгородцы предлагают назвать новорождённых львят
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