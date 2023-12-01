Пополнение в День матери: львица из белгородского зоопарка родила троих котят

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Белгородцам рассказали о пополнении в семействе львицы Лулу и льва Бонапарта. Животные жили вместе в зоопарке с середины лета. О том, что львица забеременела, сотрудники догадались, когда та реже стала гулять и начала прятаться от посетителей.
Родились львята в День матери. У них хорошее самочувствие, но ради их спокойствия и хорошего роста вход в львятник будет ограничен на протяжении двух месяцев. Всё это время кормить животных и ухаживать за ними будут только несколько человек.
Увидеть потомство белгородцы смогут только через три месяца, когда львята станут более самостоятельными.
Напомним, что в апреле в зоопарке родились три лисёнка. Увидеть их белгородцы смогли только в июле.