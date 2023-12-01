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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

Львица с потомством

Пополнение в День матери: львица из белгородского зоопарка родила троих котят

1 декабря 2023, 12:22
Фото: белгородский зоопарк
Львица с потомством

В белгородском зоопарке впервые родились львята

Трое котят появились у львицы Лулу и льва Бонапарта, которые живут в одном вольере с середины лета. Увидеть новорождённых львят можно будет спустя три месяца, сообщили в пресс-службе зоопарка.

Белгородцам рассказали о пополнении в семействе львицы Лулу и льва Бонапарта. Животные жили вместе в зоопарке с середины лета. О том, что львица забеременела, сотрудники догадались, когда та реже стала гулять и начала прятаться от посетителей.

Родились львята в День матери. У них хорошее самочувствие, но ради их спокойствия и хорошего роста вход в львятник будет ограничен на протяжении двух месяцев. Всё это время кормить животных и ухаживать за ними будут только несколько человек.

Увидеть потомство белгородцы смогут только через три месяца, когда львята станут более самостоятельными.

Напомним, что в апреле в зоопарке родились три лисёнка. Увидеть их белгородцы смогли только в июле.

Львица с потомством
Видео: белгородский зоопарк
Львица ЛулуЛьвица Лулу
Лев БонапартЛев Бонапарт
Львица Лулу
Фото: белгородский зоопарк
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